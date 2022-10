Konjević je kazao da je napravljen političko-medijski performans, gdje je predsjednik Vlade pokušao da u javnosti stekne utisak time što će njega optužiti da je politički pokrovitelj šverca cigara.

Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj bi trebalo da se nastave saslušanja čelnika Vlade, policije, ANB i tužilaštva povodom aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru, sa osvrtom na šverc cigareta, i oblasti međunarodne dlomatije, počela je oko 9h.

,,Sjednici prisustvuju premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, doskorašnji v. d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, v. d. vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović i tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) Jovan Vukotić", saopštavaju Vijesti.

Konjević je na današnjoj sjednici rekao da ne bi bio spreman da na otvorenoj sjednici iznese jedan sprektar podataka koji bi iznio na zatvorenoj, jer ne želi da prekrši zakon.

"Daću nekoliko političkih opservacija, koje sam spreman da argumentujem. Mislim da je bivši direktor Poreske uprave (bivši direktor Uprave prihoda i carina - Rade Milošević) jedan od organizatora kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta. Za njegove radnje je znao predsjednik Vlade. Pravio se jedan poltičko-medijski performans, gdje je predsjednik Vlade pokušavao u javnosti da stvori utisak, optužujući mene da sam politički pokrovitelj šverca cigara. Naravno, za to nije mogao da iznese nijedan dokaz. Učestvovao je tri puta u radnjama koje su bile dio šverca cigareta, a koje su javnosti predstavljanje kao uništavanje cigareta koje su navodno zaplonjene, a pri tome nemamo nijednu krivičnu prijavu protiv onoga ko je vlasnik cigareta", istakao je Konjević, prenose Vijesti.

On je dodao da je imao priliku da čuje da je 90 odsto kontigenata cigareta koje su uništavane završavalo u švercu, a da je svega desetak odsto uništavano.

"Jasno je da se želio stvoriti utisak - da je neko drugi pokrovitelj šverca, a da se predsjednik Vlade protivi bilo kojoj vrsti nelegalni radnji. Iz radnji koje je sprovelo tužilaštvo, a koje sam vidio u javnost, lica koja su lišena slobode i kojima je određen pritvor, kvalifikovano je krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije i primanje mita. Siguran sam da će tužilaštvo utvrditi u nastavku ko je kome davao mito. Prema operativnim saznanjima kojima raspolažen, tu nisu samo službenici policije, nego i pripadnici jedne kriminalne grupe s kojima je premijer imao više sastanaka, a direktor Uprave prihoda i carina se nije odvajao od njih", rekao je Konjević.

Poručio je da će o dijelu podataka koje ima, govoriti na zatvorenoj sjednici.

"Optuživanje mene da sam dio kriminalne grupe - sad ću da iznesem podatak koji imam kao bivši šef Biroa za operativnu koordinaciju, koji me neće ugroziti - da se predsjednik Vlade okružio s dvoje ljudi koji su direktno imali kontakt sa šefovima druge kriminalne grupe. Osobu je postavio na mjesto sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koja je imala direktne kontakte s Ljubom Milovićem. Milović je pobjegao od pravde, a osoba koja je na tom mjestu je mogla Ljubu Miloviću da daje podatke, dok je bila na mjestu šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova. Kad sve ovo sklopite, jasno je zašto premijer nekoliko puta osuđivano lice predlaže da bude generalni ispektor ANB-a. Možemo pretpostaviti s kim to lice sve ostvaruje kontakte. Na sceni je, u dužem intervalu, pokušaj medijske papazjanije, u kojoj se parolom "držite lopova" - želi baviti poslom šverca cigara. Milošević nije slučajno došao na mjesto direktora UPC. Ministar finansija Aleksandar Damjanović je u mom prisustvu ispričao da je Vlada od ujutru do popodne mijenjala odluke, uz obećanje i dogovor da se izvrši jedna transakcija od četiri miliona eura za put Petijevići - Herceg Novi", rekao je Konjević, saopštavaju Vijesti.

On je kazao da kad se otvorila priča o švercu cigara, premijer je predložio njegovo (Konjevićevo) razrješenje sa mjesta šefa BOK-a.

"Premijer pokazuje da na bilo koji način želi da opstruira istargu koja se odvija. Moj stav - prema svemu onome što znam je da Rade Milošević treba da bude uhapšen. On je jedan od organizatora šverca, to je radio s jednom organizovanom kriminalnom grupom (OKG), uz znanje predsjednika Vlade", rekao je Konjević.

On je kazao da je bio poslanik koji je pitao Abazovića da li ima kriptovani telefon.

"Nisam o tome pričao do sada. Pitao sam od koga ga je dobio i da li ga je prijavio nadležnim agencijama. Premijer je rekao da je imao kriptovani telefon, ali nije želio da kaže ko mu ga je dao. Poklonio mu ga je Milošević. Da Milošević nije kriv, ne bi se tri dana čuda u Vladi dešavala da podnese ostavku, nego bi ostao na mjestu gdje je, jer prezumpcija nevinosti važi za njega kao i za sve druge. Ali se i na Vijeću za nacionalnu bezbjednost otvorila priča o statusu Miloševića", kazao je Konjević.

On je rekao da je će reći s kim je i šta se se dogovarao jedan sadašnji funkcioner Građanskog pokreta URA koji misli da je ovo Meksiko Siti.

"Za ovo ću ponuditi dio informacija koje sam službeno imao. Ako premijer ili bilo ko da jedan jedini dokaz da sam pokrovitelj šverca duvana... Zamislite da se bivši politički direktor ili visoki funkcioner neke druge strukture bavio ovim - Abazović se ne bi gasio. Radila se jasna šema - da se politički uticaj iskoristi za vrlo unosan posao. Bilo je poslanika koji su ovo pričali za vrijeme prethodne Vlade. Tada nisam raspolagao informacijama, jer nisam bio dio vlasti. Ali ovo što se dešavalo otkad je formirana ova Vlada - stvari su dobrim dijelom u političkom smislu jasne", kazao je ministar unutrašnjih poslova.

Poručio je da ima povjerenje u nadležne državne organe i vjeruje da je njihov interes da ove stvari izvedu do kraja.

"Od organa za sprovođenje zakona dobili smo vrlo jasnu indiciju - da je 90 odsto kontingenata cigara završavalo u švercu, a da je svega 10 odsto spaljivano. Željela se stvoriti politička i medijska predstava, da onaj ko učestvuje u tome u političkom smislu - a Milošević vjerovatno i direktno - može u miru da radi to. Da je predsjednik Vlade prije toga radio iste stvari, potvrđuju dvije prijave koje sam uputio tužilaštvu. Abazović je mene optužio da s pozicije ministra odbrane radim na sukobu među građanima. Bez ijednog jedinog dokaza. Dokaza ne može ni biti, jer to niko normalan ne bi radio. Ja se švercom duvana nisam bavio. A jesu li se bavili Milošević i Abazović i još neki iz GP URA - to ćemo da vidimo. Ako se nađe ijedan dokaz za optužbe koje su iznesene na moj račun, spreman sam da snosim odgovornost", kazao je Konjević, prenose Vijesti.

On se zahvalio Abazoviću na prilici što je otvorio ovu temu, jer je važno da kroz institucije porazgovaraju o ovome.

"Ohrabrujem nadležne državne organe. I u jednom i u drugom slučaju - švercu cigareta i malignom ruskom uticaju - jasno je da neko ima obavezu. Neko prema zakonu, a neko prema nekome", kazao je Konjević.

Odbor bi trebalo da sasluša Abazovića, Krivokapića, Adžića i Konjevića, te direktora Uprave policije Zorana Brđanina, Kenteru. Najavljeno je saslušanje i Jovanović i Novovića.

Odbor je u srijedu počeo saslušanja, a zbog odsustva Konjevića i Kentere, predsjednik tog skupštinskog tijela Milan Knežević dao je pauzu.