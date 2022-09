Liniju do Botuna ukinulo je privatno preduzeće Gradski saobraćaj jer nisu mogli više da izdrže visoke troškove zbog rasta cijena. Glavni grad im je davao subvencije ali su one bile nedovoljne, tvrdi vlasnik tog preduzeća Haris Alivodić.

Mještani Botuna na listu svojih problema dodali su još jedan. Autobusa od Podgorice ka ovom zetskom selu nema više od tri mjeseca. Prevoz djece u školu posebno je problematičan roditeljima.

"Za prevoz, 21 vijek, 6 kilometara od Podgorice đeca naša nemaju prevoza, preko 70 đaka ima u Botunu, ovo je stvarno, ne znam šta da rečem. Ja sam jutros poveo u auto desetoro đece, prekršio sam sve zakone saobraćaja", kazao je Dimitrije Raičković, prenose Vijesti.

Đaci su jedno, ali Jagoš Bećirović ističe da su i ostali mještani ugroženi jer nema javnog prevoza.

"Ja imam četvoro djece, treba čitav dan da špartam od Podgorice do Botuna, ili moja supruga, pošto mi djeca idu u školu u Podgoricu. Ne radi se tu samo o djeci, ima ljudi koji idu na posao, ima bolesnih ljudi koji treba da idu kod doktora", kaže Bećirović, saopšteno je iz Vijesti.





Liniju do Botuna ukinulo je privatno preduzeće Gradski saobraćaj jer nisu mogli više da izdrže visoke troškove zbog rasta cijena. Glavni grad im je davao subvencije ali su one bile nedovoljne, tvrdi vlasnik tog preduzeća Haris Alivodić, koji je zbog toga vratio neke od prigradskih linija, među kojima i onu od Podgorice, preko Dajbaba, do Botuna.

"Preduzeće Gradski saobraćaj je vratilo gradu četiri prigradske linije. Interesi nas i gradskog rukovodstva su potpuno različiti, tako da do dogovora još nije došlo. Nažalost, građani trpe, posebno iz dijelova koji nisu pokriveni, ali Gradski saobraćaj nije adresa na koju treba da se obraćaju", navodi Alivodić.

Sa druge strane, iz Glavnog grada kažu da traže rješenje. Ponavljaju da su prevoznicima više puta pomagali kako bi cijena javnog prevoza ostala ista.

Nedavno su kupili i 16 autobusa kojima gazduje opštinsko preduzeće Putevi i kažu da će nabaviti još 29 a navode i razlog zašto to prije nije učinjeno.

"Sekretarijat za saobraćaj u ovom trenutku nastoji da primjenom odgovarajućeg modela, u skladu sa propisanim procedurama, iznađe rješenje za predmetnu liniju odnosno organizovanje njenog funkcionisanja u narednom periodu. Podsjećamo da odgovarajući broj vozila nije obezbijeđen prethodnom nabavkom zbog odnosa, odnosno opstrukcija, prethodne Vlade prema Glavnom gradu", saopštili su iz Glavnog grada.

Mještane Botuna, ipak, interesuju samo rješenja i poručuju da će, za svoju djecu i na ulice.

"Neće biti blokada na jednom mjestu, jedan sat, to neka znaju nadležni svi - blokiraćemo čitavi grad", poručuje Raičković.

"Da blokiramo autobuse, da ne može nijedan da izađe iz garaže", navodi Baćko Bašanović, prenose Vijesti.