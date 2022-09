Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić kazao je da se zdravstveni sistem nalazi u vrlo lošoj finansijskoj situaciji.

Izvor: Vlada Crne Gore

On je to kazao na sjednici Vlade tokom rasprave o Informaciji o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava u iznosu od sedam miliona eura iz budžetske rezerve u cilju nesmetanog snabdijevanja ljekovima i medicinskim sredstvima, odnosno izmirenja obaveza koje Fond za zdravstveno osiguranje ima prema Montefarmu.

“Ovo je alarmantno stanje, koje nijesmo htjeli da otvaramo do kraja. Htjeli smo da dođemo do nivoa da se određeni momenti prevaziđu. Ali došao je momenat da kažemo u kakvom je stanju zdravstveni sistem”, rekao je Šćekić.

“Zahvaljujući neodgovornom ponašanju Spajića ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja ljekova”

Podsjetio je da se još uvijek nalazimo u kovid situaciji i da su dvije godine prethodne bile teške.

Ističe da je projekat Evropa sad ugrozio “potpuno funkcionisanje zdravstvenog sistema”.

“Za 2021. godinu nijesu obezbijeđana sredstva koja je Fond potraživao. Samim tim su se, ne samo što nisu mogli dugovi koji su nastajali godinama unazad, nisu mogli da se izmire, a nisu mogle da se izmire ni tekuće obaveze. Ovo je hronologija ponašanja i odgovornosti prethodnih vlada. Ono što smo mi zatekli kao ova Vlada jeste vađenje krompira i žara”, kazao je ministar zdravlja, prenosi CDM.

Poručio je da, zahvaljujući “neodgovornom ponašanju Ministarstva finansija i gospodina Spajića imamo situaciju da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja ljekova”.

“Ne može Montefarm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata odnosno terapija za onkološke bolesnike”, istakao je Šćekić podsjećajući da od novembra 2021. godine i zaključka na Vladi nije uplaćen cent.

“Ako se ne uradi rebalans budžeta vrlo brzo nećemo moći ljekovima da snabdijevamo zdravstvene ustanove”

Ako se ne uradi rebalans budžeta, naglašava Šćekić, vrlo brzo nećemo moći ljekovima da snabdijevamo zdravstvene ustanove.

“Zato što ništa nije predviđeno budžetom za 2022. godinu. Dosta je populizma i neodgovornih izjava”, dodao je on.

Rekao je da od traženih 13 miliona mogu da dobiju sedam.

“Kako bi infuziono djelovali, kako bi jednim bajpasom dobijemo količinu ljekova i premostimo do rebalansa budžeta… Ovo što je urađeno je pitanje za SDT”, poručio je ministar zdravlja.

Konjević: Pretvrda formulacija da je zdravstveni sistem u kolapsu, šalje se poruka panike

Ministar odbrane Raško Konjević ukazao je da je “trošak našeg zdravstvenog sistema porastao preko 50 posto za šest godina”. Konjević je rekao da “nemamo informaciju zašto nama raste potrošnja ljekova”.

“Mogu da razumijem godinu koja se tiče korone, ali ne može da bude toliki trošak. Mislim da je to zahtijevalo uz ovu informaciju, da dobijemo malo bolji presjek zašto smo u ovakvom stanju”, rekao je Konjević.

Ministar zdravlja odgovorio je Konjeviću da je “enormna potrošnja ljekova vezana za situaciju za koju je vezan svijet a to je korona”.

Konjević je rekao Šćekiću da “misli da je pretvrda formulacija da je zdravstveni sistem u kolapsu”.

“I da sa otvorene sjednice vlade ona šalje poruku panike. To što je uradila prethodna Vlada, u kojoj ste Vi bili direktor Fonda, vjerovatno je sada Vama momenat za politički obračun sa gospodinom Spajićem. Jer jednako kako ste danas govorili i kritikovali Evropa sad to ste trebali da radite kao i ja kada sam upozoravao da realizacija tih mjera dovešće do pojedine djelove sistema u problem funkcionisanja”, rekao je Konjević.