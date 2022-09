On je na današnjoj sjednici Vlade kazao da građani Crne Gore plaćaju cijenu električne enrgije koja je 12 puta manje od one koju država plaća pri uvozu električne energije.

Izvor: YouTube/Vlada Crne Gore

Premijer u tehnićkom mandatu Dritan Abazović apelavao je na Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) da što prije pripremi predlog oko uštede električne energije.

"S obzirom da cijena električna energije vrtoglavo raste mislim da je da je krajnje primjereno da MKi donese predlog o uštedi električne energije i da taj apel ide prema građanima", rekao je Abazović.

"To dovodi do toga da se gomilajuju gubici, koji trebaju da se nadoknade ako to vremenski uslovi na jesen budu dozvolili i ako budu veći vodostaji", rekao je Abazović.

Dodao je da je ovo zadnji momenat da se da predlog mjera oko uštede električne energije, kako bi se pomoglo Elektroprivredi, kako ta kompanija ne bi otišla u dubiozu.

"Prognoze su takve da će cijena elektrićne energije još više rasti u narednom periodu. Predlažem da napravite neki set mjera i da vidimo kako će to efektuirati", rekao je premijer.

Predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija kazao je da su formirali komisiju koja će se baviti samo ovim pitanjem, te da čekaju verifikaciju te komisije ako bi se krenulo u realizaciju.

"Opština Budva samo za rasvjetu troši mjesečno 45 i 70 hiljada. Tu mogu da se naprave uštete. Verifikacijom ove komisije možemo početi sa konkretnim mjerama. Počećemo sa lokalnim samoupravama", rekao je predstavnik MKI.