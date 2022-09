Oglasila se žena koja je rekla da u nemačkim školama teraju dečake i devojčice da nose odeću suprotnog pola.

Slučaj majke iz Srbije "čijeg sina u Nemačkoj teraju da se oblači kao devojčica", dobio je svoj epilog. Milka M. kako se zove žena sa snimka prošla je kroz mnoge neprijatne situacije kada je završila na snimkiu koji su određene ekstremno nastrojene organizacije koristile u svoje svrhe, čak su se pojavile i tvrdnje da je ruska špijunka. "Terali su me da sina pošaljem u haljinici, uz obrazloženje da on sam treba da odluči šta želi da nosi, odnosno odeću za koji pol. Pošto moj sin zna da je muško, ja sam to odbila i platila sam kaznu 263 evra", navela je tada na snimku. Ona je potom dodala da su roditelji dece primorani ovo da rade dopisom iz tamošnjeg ministarstva.