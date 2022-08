Dio roditelja učenika bjelopoljske Osnovne škole “Dušan Korać”, ali i nastavnika, ogorčeni su zbog odluke uprave i resornog ministarstva da djeca nastavu prate onlajn, jer nova škola koja se gradi u neposrednoj blizini još nije zavšena.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

”Na nastavničkom vijeću 23. avgusta, sa dva glasa razlike, od prisutnih više od 50 nastavnika, izglasano je da se ide na onlajn nastavu”, kazao je za Vijesti jedan nastavnika škole.

Više roditelja, na šta su ukazali i nastavnici, najavilo je da će djecu prebaciti u druge škole, što će se nepovoljno odraziti na broj učenika koji se iz godine u godinu smanjuje. Iz Savjeta roditelja je saopšteno da im je direktorka škole Todora Popović predočila da dvije gradske škole “Risto Ratković” i “Marko Miljanov” nemaju uslova da privremeno prime i njihove đake.

”Saopšteno nam je da je nastavu moguće organizovati, ali samo u seoskim školama, a i to bi bilo veoma komplikovano i za djecu i porodice i nastavnike. Direktorka tvrdi da bi bilo potrebno 16 autobusa da se djeca prevezu, a pitanje je i kako bi nastavnici mogli da uklope raspored u više škola”, navode u Savjetu, prenose Vijesti.



Za neke od roditelja, ističu u Savjetu, onlajn nastava je najgore rješenje, koje će se trajno odraziti na obrazovanje djece, naročito one koja pohađaju prvi razred.



”Vjerujte, moje dijete plače zbog toga što neće ići u školu, za njega je to nevjerovatno da sjedi i od kuće prati nastavu”, priča majka jednog učenika, dok druga upozorava da “neke od samohranih majki nemaju ni tehniku za praćenje onlajn nastave, čak ni telefon”.

Pojedini roditelji sa dvoje i više djece navode da im je nemoguće da djecu odvoze u više škola.

”To je nemoguća misija, pratiti i razvoziti djecu na tri različite lokacije u različito vrijeme, a pritom oboje radimo”, priča jedan roditelj.

Isti je slučaj i sa nastavnicima, koji imaju djecu u toj školi i navode da će svoju djecu upisati u drugu školu, jer je nemoguće da na istom mjestu predaju učenicima od kuće i da njihovo dijete prati nastavu.

U tvrdnje uprave da stari dio škole, u čijoj neposrednoj blizini se gradi nova, nije bezbjedan za učenike, uvjerili su se i premijer Dritan Abazović i ministar prosvjete Miomir Vojinović, prilikom nedavne posjete bjelopoljskoj Opštini. Vojinović je tada izjavio da vjeruje da je nastavak izgradnje biti tema na prvoj narednoj sjednici Vlade, i da će svi zajedno doći do rješenja koje je prihvatljivo i na dobrobit djece i obrazovnog sistema.

”Danas smo dobili uvjeravanje da 5. septembar nije izvodljiv datum završetka radova, ali da će biti u narednih nekoliko mjeseci, ukoliko se iznađu mogućnosti. I predsjednik Vlade nas je uvjerio da će se na prvoj narednoj sjednici o ovome razgovarati, kako bi se našle dodatne mogućnosti da se izađe u susret našoj djeci, prosvjetnim radnicima i roditeljima “, kazao je Vojinović, nakon obilaska škole, prenose Vijesti.

Bivši pomoćnik direktora Novak Novaković je kazao da nije jasno zašto sada nije bezbjedna škola, a u njoj su djeca bila do juna, a nastavnici do avgusta, i šta se to u međuvremenu promijenilo, pa sada nije bezbjedno, rekao je za Vijesti.

”Ni nastavnici ni roditelji nemaju potvrdu da škola nije bezbjedna niti znaju ko je i kada to procjenjivao”, kazao je Novaković.

On smatra da za učenike i obrazovni sistem onlajn nastava nije dobra opcija, i da je itekako moguće drugo rješenje, koje je bilo u opciji kada je planirana izgradnja škole.

”Još dok sam bio pomoćnik, prije početka izgradnje, zaključeno je da ima prostora u zgradi Pravnog fakulteta”.

Direktorka škole Todora Popović nije odgovorila na pitanja Vijesti.



Osnovna škola i škola za osnovno muzičko obrazovanje “Dušan Korać” gradi se od 2019, a rok za završetak je bio 26 mjeseci.

Ugovorena vrijednost bila je 5,4 miliona eura, međutim, na sastanku sa premijerom i ministrom saopšteno je da izvođač traži dodatna sredstva zbog povećanja cijena na tržištu, uslovljenih epidemijom korona virusom i rata u Ukrajini. Premijer Abazović je tada obećao da će se iznaći neko rješenje kako bi radovi bili zavšreni.