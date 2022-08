Nakon 25 godina od saobraćajne nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana i dalje se traga za automobilima koji su se sudarili.

Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries

Tačno 31. avgusta 1997. godine u pariskom tunelu Pon de l'Alma dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila britanska princeza Dajana. Princeza od Velsa sedela je na zadnjem sedištu luksuznog mercedesa, koji se zabio u potporni stub tunela, a njen ljubavnik, filmski producent Dodi Al-Fajed i vozač Henri Pol, koji je vozio pod dejstvom alkohola i antidepresivima, takođe je poginuo u nesreći.

Dajanin telohranitelj je jedini preživeo iz Mercedesa

Trevor Ris-Džons, Dajanin telohranitelj, jedini je preživeo fatalnu nesreću. Ožiljci od nesreće i dalje su vidljivi na njegovom licu. Proteklih godina nije bio dostupan u javnosti, a nedavno je Dejli mejl objavio njegove fotografije. Prema britanskim tabloidima, Trevor živi u Osvestriju sa suprugom i decom. Nakon nesreće, radio je na svojoj karijeri, pa je danas zaposlen kao šef obezbeđenja u globalnoj biofarmaceutskoj kompaniji AstraZeneka.

"Živi miran život, nije često u javnosti i ne govori o tragediji. Pokušao je da nastavi sa svojim životom", rekao je izvor za San. Trevor je takođe jedno vreme radio za milijardera Mohameda Al Fajeda, čiji je sin Dodi poginuo sa Dajanom u nesreći.

"Nesreća se mogla izbeći..."

Za Trevora je čudo što je ostao živ nakon nesreće. Tada je imao 29 godina. On je sedeo na prednjem sedištu automobila, a od siline udarca su mu polomljene sve kosti na licu, a zadobio je i teške povrede grudnog koša. Od smrti su ga spasili vazdušni jastuk i pojas. Bio je u komi deset dana, a hirurzi su morali da mu rekonstruišu lice. Posle nesreće je izjavio da se ne seća šta se dogodilo. Poslednje čega se seća jeste ulazak u fatalni mercedes ispred hotela Ric i beli fijat uno koji ih je pratio.

"Voleo bih da znam šta se desilo. Ja sam jedina osoba koja može da kaže ljudima istinu, ali ne mogu da se setim. Smatram da je to nesreća koja se može izbeći i da je Anri Pol napravio grešku što je seo za volan automobila znajući da je pio i da nije rekao ni nama ni Dodiju da nije sposoban da vozi. To je bila greška. To je bila obična nesreća zbog vožnje u alkoholisanom stanju izazvana brzinom. To je sve", rekao je Trevor.

Novi dokumentarac o Dajaninoj smrti

Uoči 25. godišnjice Dajanine smrti, na Kanalu 4 počeo je da se emituje novi dokumentarac pod nazivom "Dajanin izveštaj: Smrt u Parizu". U četiri epizode ​​ovog dokumentarnog serijala, pripadnici francuske policijske brigade i britanske Metropoliten policije predstavili su svoju stranu priče. U prvoj epizodi, glavni istražitelj Erik Gigu otkrio je da su nakon nesreće do najsitnijih detalja rekonstruisali rutu kojom se kretala Dajana.

"Pokušali smo da pronađemo sve svedoke, bilo koga ko je mogao da vidi ili išta čuje. Svako ko je mogao da vidi automobile, motocikle, bilo šta što se moglo dogoditi u minutima ili sekundama pre nesreće", rekao je Gigou.

Gde je Fiat Uno i ko ga je vozio?

Do danas, beli Fiat Uno koji je navodno izazvao nesreću nije pronađen. Prema svedočenjima ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u tunelu, Fijat je prišao mercedesu u kojem se vozila Dajana, a istražitelji su uvereni da su se dva automobila dodirnula velikom brzinom, nakon čega je Mercedes udario u stub u tunel. Neverovatno je da za 25 godina niko nije uspeo da uđe u trag belom fijatu, čiji bi vozač mogao da razjasni detalje strašne nesreće. Ovo je jedan od razloga zašto postoje mnoge teorije zavere oko Dajanine smrti.

O nesreći je govorila Martine Monteil, bivša šefica policije, sada književnica.

"Ceo svet nije želeo da prihvati da je princeza od Velsa poginula u saobraćajnoj nesreći. Frustriran sam Fijatom jer sam uvek voleo da završim posao. Mora da je negde negde, ali nažalost nikada ga nismo našli. Međutim, vozač Fijata nije pravi krivac. „On je vozio mirno kada je Mercedes stigao velikom brzinom i naleteo na njega. Odgovornost ostaje isključivo na Mercedesu“, rekla je Martina.

Presuda: Dajana i Dodi bi možda preživeli da su bili vezani

Mercedes je jurio, koliko je poznato, kako bi sakrio Dajanu i Dodija od paparaca koji su želeli da naprave što bolju fotografiju. Očevici koji su bili na izlazu iz tunela rekli su da su videli da fijatom upravlja vozač tamnije boje kože, kratke kose, koji je panično gledao u retrovizor. Sa njim je navodno bio i pas sa brnjicom. Uprkos brojnim izjavama, vozač nikada nije identifikovan, a automobil nikada nije pronađen.

U presudi se navodi da je Anri Pol bio pijan i prebrzo je pokušavao da pobegne paparacima koji su ih jurili, a da bi Dajana i Dodi možda preživeli da su bili vezani pojasevima. Doktor Frederik Melijez je poslednji video princezu Dajanu živu. Kada je Hitna pomoć stigla na mesto nesreće, nisu ni slutili da je u pitanju princeza. Videli su samo žensko telo na podu smrskanog mercedesa. Dajana je davala znake života, ali je bila u nesvesti i teško je disala.

Pariski doktor je poslednji video Dajanu živu

"Svestan sam da će moje ime uvek biti povezano sa tom tragičnom noći", rekao je Melijez, koji se vraćao sa zabave u trenutku kada je naleteo na nesreću.

"Prišao sam olupini, otvorio vrata i pogledao unutra. Četiri osobe, od kojih su dvoje već mrtvi, koji nisu davali znake života, a dvoje sa desne strane, živi, ali u izuzetno teškom stanju, na prednjem sedištu je vrištalo, zbog čega "znao sam da je to bolje od suvozača, mlade dame, koja je klečala na podu mercedesa, pognute glave. Teško je disala i morala joj se pomoći. prvo", rekao je Meliez.

U početku, doktor nije prepoznao o kojoj se ličnosti radi.

"Znam da će vas ovo iznenaditi, ali princezu Dajanu nisam prepoznao. Znam samo da sam primetio koliko je neverovatno lepa, ali sam bio toliko fokusiran na spasavanje njenog života da nisam imao vremena da razmišljam o tome. Neko mi je rekao da je žrtva govorila engleski, pa sam ja s njom razgovarao na engleskom i rekao da sam doktor i pozvao pomoć. Pokušao sam da je utešim.

Misteriozni nestanak slupanog Mercedesa

Paparaci i vatrogasci ubrzo su stigli na mesto nesreće, a princeza je prevezena u parisku bolnicu, gde je preminula samo nekoliko sati kasnije.

"Za mene je bio veliki šok kada sam shvatio da je to princeza Dajana i da je umrla. Počeo sam da se preispitujem, da li sam učinio sve da joj spasem život? Da li sam uradio sve kako je trebalo", rekao je doktor .

Osim što se ne zna Fiat Uno koji je učestvovao u tragičnoj nesreći, ne zna se ni gde se nalazi mercedes u kome je Dijana poginula. Vlasnik automobila Žan-Fransoa Musa, koji je vodio kompaniju za iznajmljivanje limuzina, zahteva od vlasti da vrate automobil jer mu po zakonu pripada. Ali kaže da mu nije rečeno gde se sada nalazi uništeni mercedes. Automobil definitivno nije u voznom stanju, ali zbog svog istorijskog značaja njegova vrednost je više od 10 miliona funti.

"Nemam pojma gde je auto. Znam samo da je legalno moj i očigledno ga želim nazad. Trebalo je da bude vraćen do sada, ali se to nije pokazalo mogućim. Uvek sam ga posedovao. direktno“, rekao je Musa, koji poklanja automobil muzeju posvećen princezi Dajani.