Do kraja godine trebalo bi da se u Javnom servisu smanji broj zaposlenih kako bi se umanjili troškovi koji se izdvajaju za zarade, kako saznaje portal Standard.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Direktor te medijske kuće Boris Raonić kazao je juče na sjednici Savjeta RTCG da ne može da licitira, da znaju otprilike o kom broju je riječ, ali ,,pošto je sjednica javna, ne želi da govori o preciznim ciframa“.

Raonić je najavio da značajna sredstva vjerovatno treba opredijeliti za otpremnine ljudi koji zbog raznih razloga – nijesu više potrebni. Rekao je da to mora biti vrlo transparentan proces, da bude dobro organizovan, sa organizacione i pravne strane, kako se ne bi izlagali dodatnim rizicima.

O zaradama zaposlenih govorilo se u sklopu razmatranja polugodišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju te medijske kuće. Rečeno je da se preko 50 odsto troškova odnosi na lična primanja. Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili izvještaj.

Raonić je rekao da je nedavno raspisan tender kojim se traži međunarodna kompanija kako bi pomogla da se racionalizuju troškovi za zarade. Trebalo bi da se uradi kompletno nova organizaciona šema, nova sistematizacija. Raonić je kazao da su već smanjili jedan neznatan procenat zaposlenih. Rekao je da kroz objedinjavanje redakcija, smanjenja broja zaposlenih, Javni servis će morati doći do ,,određene cifre“ ukupno zaposlenih. Ponovio je da treba značajno da umanje procenat izdvajanja za plate, da se novac više usmjerava ka programu.

"Nada je da do kraja godine završimo proces", rekao je on.

Komentarisao je što se u javnosti priča kako na Javnom servisu radi veliki broj ljudi, te je rekao da ih je u manjim zemljama okruženja, sa kojima se možemo porediti, značajno više. Kaže ,,da kubure sa istim problemom kao i oni“. Rekao je da su u mnogim odjeljenjima prenatrpan broj zaposlenih, da su već sada ,,poprilično izbrusili“ neki dio, prepolovili su ih u nekim segmentima, i da su tek sada počeli da funkcionišu na pravi način.

Raonić je kazao da je struktura Javnog servisa prevaziđena, da će se sve zasnovati na programima, sadržajima…

"Za dio kolektiva ovo će biti veoma bolan proces", naglasio je Raonić.

On je na sjednici rekao da će dio zaposlenih ostati bez posla ili će morati da se prekvalifikuju, da pokažu znanja za određena zanimanja. Rekao je da sve greške nastaju zbog nepostojanja adekvatne spreme, obuka, kako bi mogli da iznesu određene procese.

Goran Rakočević iz službe finansija kazao je da je za prvih šest mjeseci ostvareno 9.766.000 prihoda, da je najviše ostvareno iz budžeta Crne Gore po osnovu raspodjele koja je prdviđena Zakonom o nacionalnom javnom emiteru – dobili su skoro osam miliona. Ostvareno je 540.000 od komercijalnih prihoda i ostalih prihoda – milion. Kazao je da su prihodi na pola godine približno polovini onoga što je predviđeno. Rekao je da su dobro planirani prihodi, vrlo mala odstupanja.

Direktor Savjeta Veselin Drljević zamolio je da se ne desi da na kraju godine imaju dva miliona viška, odnosno neutrošenog novca – što je stanje na današnji dan. Pitao je da li zbog toga mogu da budu kažnjeni, ili da im se naredni budžet smanji. Rečeno je, ipak, da će RTCG potrošiti novac, da to do sada nije učinjeno zbog toga što je globalna situacija uticala da se uspore određeni planovi javnih nabavki, koji podrazumijevaju uređenje prostora – kompjuterske opreme, studijske.

Članovi Savjeta odgodili su za petak glasanje o izvještajima koje im je dostavila Televizija, Radio i Portal, a tiču se ostvarivanja programsko- produkcionog plana za period od januara do juna. Kritikovali su što ne postoji jedinstveni model za sva tri medija, da ih ne rade na isti način, te su evidentirali i određene tehničke greške. Dali su im rok do petka da ih isprave, nakon čega će na elektronskoj sjednici da se o tim dokumentima izjasne. Član Savjeta Predrag Marsenić negodovao je što su u tabelama, kada je riječ o Televiziji, unešeni neprecizni podaci. Kazao je da je, na primjer, navedeno da su realizovane dvije emisije po 30 minuta i da je to ukupno 155.

"Ne znam ko ovo sabira. Treba da se da makar objašnjenje. Ima preciznih, ili se prepisuje ili neko ne želi da radi posao", objasnio je Raonić.

Odgovoreno mu je da će naknadno dopisati objašnjenje, da je riječ o tome da su proizveli više programa.

I novi član ovog tijela Predrag Miranović kritikovao je što nema objašnjenja zašto neke emisije nijesu realizovane. Naveo je da je kod redakcije dramskog programa 13 emisija bilo u planu, ali da je realizovana samo jedna.

Članovi Savjeta su zamjerili što je manje naučno-obrazovnog sadržaja. Portal je kritikovan što su, na primjer, u kolumnama isključivo politički stavovi, da nema ljudskih, životnih priča koje bi bile od toga čitanije. Pričalo se i o tome kako fali sadržaja u kojima se promišlja o određenim problemima, da nedostaje analiza koje bi bile objektivne, nepristrasne. Uredništvo je poručilo da imaju ideje kako da unaprijede sadržaj i da će to učiniti. N. Đ.

Glavni i odgovorni urednik Radija Crne Gore Milutin Tomašević rekao je da ako se sprovede realna sistematizacija – biće bolna. Kazao je da po trenutnoj sistematizaciji gotovo da nema nijednog novinara, da su svi urednici. Istakao je da im trebaju novinari.

"Mladi novinari i muzičari", zaključio je Raonić.