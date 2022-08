Sve je počelo tako što je Ed Service riješio da se preseli sa Novog Zelanda u Australiju. Tamo ga je sačekao Jack Madin, folk muzičar koji je navikao da svira pred polupraznim salama. Zajedno su odlučili da naprave bend, da budu čudni i da se igraju sa zvukom.

Izvor: Sea Dance

Svoj „weird house“ bend, kako su nazvali svoj žanr, riješili su da upotpune čudnim imenom, pa su se nazvali Shouse.

Sada su poznati kao tvorci klupske himne „Love Tonight“, koja broji preko 400 miliona strimova, 11 miliona Shazam-a i spada u Top 50 najstrimovanijih numera na Spotify! Od pisanja pjesme i sviranja pred publikom, mahom sastavljenom od drugara, pa do dobro isproduciranog snimka, prošlo je nekih pet, šest godina.

Bili su neka vrsta australijskih skrivenih aduta, sa svojim retro disco zvukom i horskim vokalima. Proces pravljenja ovakvih pjesma objašnjavali su tako da su oduvijek voljeli da se svi njihovi drugari skupe na jednom mjestu, i da prenesu atmosferu njihovih druženja u samu traku. Kritičari su pjesmu u početku nazivali parodijom na sve one Live Aid pesme iz 80-ih.

Polako, „Love Tonight“ je probijala granice i dopirala do cijelog svijeta, a onda su uslijedili remiksi velikana, koji su od pjesme napravili ovako veliki hit kog znamo danas. Prvo je edit uradio Oliver Huntemann, a zatim i brazilski producent Vintage Culture, i trake su prosto napale klince na TikToku. Svako je imao svoj „Love Tonight“ video. Sve dolazi na svoje mjesto kada je pjesmu kao veliki hit prepoznao čuveni hitmejker David Guetta. Svojim remiksom zacementirao je ovu pjesmu kao vječni ljetnji hit. „Love Tonight“ se našla u top 10 singlova na top listama u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Holandiji i Švajcarskoj.

Shouse jednostavno nisu znali šta ih je snašlo. Preko noći su postali prava house atrakcija. Naravno, kad su vidjeli da je njihov trenutak i šta muzički svijet od njih želi, riješili su da uzvrate sa novim hitom, koji je rađen po poznatoj formuli: melodija, topao bit i hor drugara. Dobili smo novu pjesmu za pjevanje i đuskanje „Won't Forget You“.

Ovaj dvojac nam stiže u subotu 27. avgusta, na glavnu binu Sea Dance festivala, da horski zapjevamo sa njima „All I need is your love tonight“ i napravimo još jednu magičnu Sea Dance noć.