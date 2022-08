Cetinje, i Cetinjski manastir, slavi se zbog ćirilične kulture te je zajedno sa nastankom Cetinjskog manastira ovdje pisan Oktoih i štampane prve ćirilične knjige na slovenskom jugu, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, piše Standard.

Izvor: MONDO/Andrijana Delibašić

On je to rekao nakon služenja liturgije u Cetinjskom manastiru, prenosi Standard.

Napomenuo je da bi mnogi nekako željeli drugačije to da protumače, ali da je, kaže, prosto nemoguće.

“U tim knjigama slavi se i Sveti Sava, i Sveti Simeon, i Sveti Stefan Dečanski, i sve je jasno, a one koji neće da im bude jasno, ne treba mnogo ni ubjeđivati, jer se to onda radi o izvitoperenom umu i volji i tu ne možete ništa dokle Božija milost ne podejstvuje, dok i srca i umove takvih ne preporodi. Jer je Božijoj milosti i blagodati sve moguće i Gospod je došao u ovaj svijet da spase grešnike, da spase one koji su se otuđili, koji su se upropastili svojim grijehovima pa je snishodio našim slabostima, našim manama i od grešnika pravi pravednike i od zabludjelih pravi one koji kreću pravim istinitim Božiji putem, putem spasenja”, naveo je Joanikije.