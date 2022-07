Već poslije prvog kruga glasanja njih četvorica su dobila potrebnu podršku članova Odbora

Izvor: print csreen/Youtube

Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu - profesori Pravnog fakulteta Radoje Korać i Nebojiša Vučinić kao i advokati Dragan Šoć i Fikret Kurgaš izabrani su za kandidate iz reda uglednih pravnika za Sudski savjet.

Već poslije prvog kruga glasanja njih četvorica su dobila potrebnu podršku članova Odbora.

Komisija je utvrdila da Radoje Korać ima osam, Fikret Kurgaš sedam, Dragan Šoć osam, a Nebojša Vučinić devet glasova.

"Prema tome četiri kandidata koja su dobila najviše glasova su Vučinić, Šoć, Kurgaš i Korać. Nakon prvog kruga, Odbor je opredijelio kandidate i njihova imena će se dostaviti Skupštini da dalji postupak", rekao je predsjednik Odbora Momo Koprivica.

Posalnica Branka Bošnjak i Koprivica su poslije toga dodali: "Nevjerovatno da mediji bolje znaju ko će biti kandidati za Sudski savjet nego članovi Odbora".

Momo Koprivica je glasao za Tomislava Dedića, Ivana Kadića, Dragana Lepetića, Milana Popovića.

Poslanici DF-a Slaven Radunović, Predrag Bulatović i Jovan Vučurović su bili uzdržani.

Boris Mugoša iz SD-a glasao je za Radoja Koraća, Pavla Radonjića, Anetu Spaić i Nebojišu Vučinića.

Bošnjak je glasala za Dražena Medojevića, Milana Popovića, Dragana Šoća, Nebojišu Vučinića.

Poslanici DPS-a, SNP-a, URE, SDP-a imali su usaglašen stav oko kandidata.

Danijel Živković ispred DPS-a glasao je za - Radoja Koraća, Fikreta Kurgaša, Dragana Šoća i Nebojšu Vučinića, isto su glasali i Andrija Nikolić, Draginja Vuksanović Stanković, Miloš Nikolić i Dragutin Papović.

Na identičan način glasala je i poslanica SNP-a Milosava Paunović kao i poslanik URE Miloš Konatar.

Većina se izjasnila da bi trebalo večeras glasati

Sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na čijem dnevnom redu je "Utvrđivanje predloga za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika" počela je u 21 čas.

Predsjednik tog Odbora, Momo Koprivica je ranije danas zakazao sjednicu tog tijela.

Nakon sat i 40 minuta od početka sjednice Odbor je počeo sa prvim krugom glasanja, glasanje je putem listića, a bila je data kratka pauza dok se prebroje glasovi članova za 34 kandidata koliko ih se prijavilo za mjesto uglednih pravnika u Sudskom savjetu.

Na početku sjednice, članovi su se izjašnjavali da li da prihvate da večeras glasaju za utvrđivanje predloga za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Većina se izjasnila da bi trebalo večeras glasati.

"Redovno zasijedanje Skupštine završava se sjutra. Smatram da treba večeras završiti glasanje te da nema potrebe da odgađamo", rekao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak, koja se uključila putem video-linka, kazala je da negdje osjeća i grižu savjesti što je kovid "uhvatio sad kad su važne stvari" ali je ponovila i da sa njom niko nije "ni pokušao postići dogovor oko Sudskog savjeta" pa je možda "pametnije da se glasanje odloži i napravi prostor za dogovor"...

Član Odbora ispred Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović kazao je da postoji izvjesni dogovor, te da ima uvjeravanja da će se temeljni ugovor potpisati za nekoliko dana, a onda dodao da ne vidi problem da se nakon toga zakaže vanredna sjednica kako bi već "7. ili 8. avgusta mogli da imamo izabran Sudski savjet u punom kapacitetu".

"Ne znam čemu ova lomljava. Ovo se i desilo koleginici Đurović jer su i mnogi drugi poslanici danonoćno već tri dana na 40 stepeni u Skupštini. Ukoliko se večeras glasa i da se ne izglasa to je nešto što nikome ne odgovara", rekao je Radunović.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica rekao je da je saglasan sa ocjenom Radunovića da se trebalo sačekati da se postigne dogovor kroz jedan neformalni, legitimni međupartijski dogovor koji bi garantovao usjeh na plenumu.

"Ovakav je uspjeh na plenumu, ma kako glasali na Odboru, zbog načina glasanja na plenumu i to ne mora da garantuje nikakav uspjeh ovog procesa. Toga nema i zato je ovaj proces upitan. Da bi javnost znala, predstavnik partije premijera, insistirao je na kolegijumu da se zakaže sjednica. Takođe i predstavnik potpredsjednika Vlade je tražio isto. Predsjednica Skupštine isto je bila za to da treba sazvati sjednicu Odbora. I predsjednica Skupštine ima pravo da zakaže sjednicu Odbora i da ja nisam htio ona je mogla. Ne želim da budem barijera na tom putu. Jasni su bili stavovi i oni koji su imali te stavove snose i političku odgovornost za ishod", kazao je Koprivica.

Član Odbora Predrag Bulatović kazao je da je dugo u politici ali nije prisustvovao nečemu što je tako bilo sadržajno kao postupku saslušanja kandidata za Sudski savjet, gdje je vidio "da raspolažemo sa velikim brojem kvalitetnih ljudi".

"Imamo mogućnost da izaberemo deset vrhunskih kandidata. Da bi došli do Sudskog savjeta treba svi mi u Odboru da 10-ak kandidata evidentiramo i da dijalogom dođemo do izbora uglednih pravnika u Sudskom savjetu. Znam da je bio pritisak premijera Abazovića da se izabere Sudski savjet i Ustavni sud. U trenutku kad je rušio premijera Zdravka Krivokapića, svoga brata, i pravio tajne dogovore sa kojima je pravio, govorilo se o brojci - 49. Uporno sam govorio na Odboru za politički sistem, a zašto 49, kad je to deblokirajući mehanizam. To je bila prevara prema EU i partnerima da ćemo imati većinu od 49. Crna Gora nema parlamentarnu većinu od 49, imamo parlamentarnu većinu pred raspadanjem. DF želi dijalog, zahtjev za odlaganjem sjednice za sjutra je zahtjev da otvorimo dijalog. Mi idemo u proces večeras izbora 4 čovjeka, a ako nas trojica odemo sa sjednice vama je dovoljno pet glasova da formirate ta četiri kandidata. To što ste naumili i što kalkuliše premijer, vrijeme će pokazati", rekao je Bulatović.

On je naglasio da će prije biti da Vlada neće postojati za 30 dana nego što će parlamentarna većina imati 49 glasova za izbor ta četiri kandidata, koje su naumili. On je predložio da se posao izbora kandidata za SS ostavi za 6-7 dana...

Koprivica je naglasio da niko na njega nije vršio pritisak, niti može, te da premijera nije ni vidio.

"Ni Abazović niti njegov šef. Njegovi pozivi i apeli meni ne znače ništa. Ako je on vršio pritisak na one sa kim se dogovara, obmanjivao ih, to je njihov problem. U razgovore te vrste se nismo uključivali. Na mene niko nije vršio pritisak da sazovem sjednicu za večeras na kolegijumu - predstavnici SDP-a URE, DPS-a, SNP-a, SD-a tražili da to bude večeras. I predsjednica Skupštine je insistirala, moja je odluka time već bila predodređena jer bih u suprotnom ja bio neko ko blokira i privatizuje ovaj Odbor", rekao je Koprivica.

On je naglasio da je deblokada u US propala, te da od 13. septembra nećemo imati Ustavni sud i da je tamo situacija mnogo dramatičnija nego što je slučaj sa Sudskim savjetom.

"Dužan sam bio da ovo kažem. Smatrao sam da je neophodno da se sa ovom sjednicom sačeka, ali većina želi drugačije", rekao je on.

Bošnjak je kazala da s obzirom da je odložena sjednica na plenumu, smatra da bi trebalo kompromisno odložiti i sjednicu Odbora za sjutra.

"Kako je broj kandidata bio veliki, ne svodi se samo na ćetvoro ljudi za koje bi digli glas. Što znači da postoji mogućnost da se nađe rješenje, a i dobra poruka kasnije i za izbor VDT-a. Nekome se vidim žuri i da propadnu ove 2/3 jer koliko vidim to se neće postići, ali će se vjerovatno ići da se kroz deblokirajući mehnizam za mjesec dana ide na 3/5. Prosto ne mogu da vjerujem da kolege neće da pomjere makar do sjutra. Jer sam negdje sigurna da se istinski o ovome pričalo, mogli smo doći do dogovora. Imamo puno kvalitetnih kandidata, kakvu poruku njima šaljemo", kazala je Bošnjak.

Ona je naglasila da "neko ovo posmatra i čuje i da je jasno da nije bilo volje da se radi kako treba"...

"Neka mi neko kaže zašto se žuri. Uvijek smo vodili računa da pravimo kompromis, pa neka mi neko kaže zašto mi moramo glasati večeras", rekla je Bošnjak.

Koprivica je rekao da je osam od 13 članova Odbora tražilo da se večeras održi sjednica.

"Većina je tražila, postoji procedura, snosiće i političku odgovornost", rekao je Koprivica.

Bošnjak je iznijela i ime kandidata za kojeg bi glasala - Milan Popović.

Radunović je rekao da je DF kao iskusni politički klub osjetio da može doći do prevare u odnosu na ono što im je "obećano prilikom dogovaranja".

"Maloprije dok je Bulatović govorio, gospodin Živković (Danijel) je rekao - temeljni ugovor neće biti potpisan, neće biti potpisan. Dovode u sumnju, to je razlog što smo mi povukli ručnu - jer DF-u dosta dogovora gdje izigrava poštenog partnera, a drugi gledaju kako će da prevare. Još smo uvjereniji da smo povukli dobar potez, jer ukoliko je tačno da će DPS da uskrati podršku Vladi ako se potpiše temeljni ugovor, onda je svejedno, jer nakon potpisivanja Vlada će izgubiti podršku DPS-a. Logike nema sem da neko želi da prevari DF, da večeras učestvuje u izboru Sudskog savjeta, a da se za tri dana ne potpiše temeljni ugovor", kazao je Radunović.

Koprivica je ranije danas rekao da je parlamentarna većina od njega tražila da sazove sjednicu Odbora iako nema dogovora o imenovanjima u Sudskom savjetu.