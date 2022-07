U Crnoj Gori će, zbog pogoršanja epidemijske situacije izazvane korona virusom, biti obavezno nošenje zaštitnih maski, a ponovo je upućen apel na vakcinaciju protiv kovida 19.

Izvor: Zigres/Shutterstock.com

Direktor IJZ Igor Galić kazao je da su usljed rasta broja zaraženih i hospitalizovanih uvedene mjere, poput obaveznog nošenja zaštitnih maski u svim ustanoviama javne uprave, te u prodavnicama prrehrambene robe, apotekama i benzinskim stanicama.

"Obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenim dijelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama. Ako ove mjere ne dovedu do poboljšanja situacija u narednom periodu, uslijediće mjere obaveznog nošenja maski u svim zatvorenim prostorima", rekao je Galić, apelujući da se vakcinišu svi koji to do sada nijesu učinili.

On je podsjetio da je od 12. jula umrlo ukupno 13 ljudi, od čega je petoro bilo vakcinisano, ali nepravilnog imunizovanog statusa.

"Osam njih nije bilo uopšte bilo vakcinisano. Dakle, od pet preminulih nijedno se lice ne tretira kao imunizovano jer je svima isteklo šest mjeseci od posljednje doze", rekao je Galić, navodeći da je prosječna starost preminulih vakcinisanih bila 75 godina, a nevakcinisanih 71 godina.