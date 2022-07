U Njemačkoj je zbog velikog rasta cijena energenata jedna stambena zadruga uvela restrikcije tople vode i grijanja.

Stanari jedne zgrade u mjestu Dopoldisvalde, u pokrajini Saksoniji, dobili su obavještenje od direktora svoje zgrade da će ubuduće toplu vodu imati samo u tri perioda u toku dana. Od 4 do 8 ujutru, od 11 do 13 i od 17 do 21 sat.