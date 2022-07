Klinički toksiolog dr Sandra Đuranović kazala je za Portal RTCG da će biti prinuđena da se obrati stranim ambasadama, američkoj i britanskoj, i da zatraži njihovu zaštitu i ako treba azil ukoliko je njena država Crna Gora ne zaštiti.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

To je saopštila nakon incidenta na ulazu u Institut za javno zdravlje, gdje je zaposleni J.O., prema prijavi dr Đuranović, potegao pištolj nakon rasprave. Lice J.O. je potom privedeno ali je sudija za istragu odbio da mu odredi pritvor i pustio ga je na slobodu.

Đuranović je za RTCG rekla da lice koje joj je, prema prijavi, prijetilo, uopšte ne poznaje dobro.

"On povremeno navrati u kancelariju u kojoj ja radim kod mojih koleginica koje rade na bezbjednosti hrane. Tako sam i saznala da je on tehničar koji je zaposlen u Institutu, određen za provjeru bezbjednosti hrane za predsjednika, premijera i VIP ličnosti. Otkud njemu pištolj na radnom mjestu, to ne znam, do tog dana taj pištolj nisam imala priliku da vidim. Nisam znala da li i može nositi pištolj na radnom mjestu i izvaditi ga i prislanjati nekome na tijelo kad hoće", navela je Đuranović za RTCG.

U svemu ovome, prema njenim riječima, "moja država se nije oglasila i stala u moju zaštitu kao žrtve, prvo kao jednog zdravstvenog radnika, jedinog toksikologa na osnovu kojeg Crna Gora može zaokružiti poglavlje 27 koje je uslov za ulazak u EU".

"Drugo, ugrožena su moja prava prvo kao žene, samohrane majke. A treće što je jako bitno, moj brat je svjetski poznat naučnik, redovni profesor na Washington University u Saint Louisu, gdje cijeli fakultet bruji šta se događa sestri njihovog profesora i da država ne reaguje i još oslobađa takvog čovjeka. Na osnovu svega ovog, ja ću izgleda biti prinuđena da se obratim stranim ambasadama, američkoj i britanskoj i zatražiti njihovu zaštitu i ako treba i azil ukoliko moja država mene ne zaštiti. Pogotovo jer se taj čovjek pozivao na predsjednika države i da ga treba da odbrani od mene. Predsjednik Milo Đukanović je predsjednik Crne Gore i nije lično samo njegov, nego i moj pa i svih nas", naglasila je Đuranović za RTCG.

Najgore je što ovim postupkom, kako navodi, kao društvo pokazujemo da smo daleko od jedne demokratske države, već se iskazuje primitivizam i to da je normalno da jedan naoružan čovjek izvlači pištolj na radnom mjestu i prijeti jednoj ženi.

"Da li to znači da kada se vratim isti može i da puca na mene, pa opet neće odgovarati. Kakav primjer mi dajemo toj EU i NATO kad se ovo smatra normalnim", poručila je Đuranović za RTCG.