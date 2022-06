Službeni list je objavio Odluku o visini i načinu plaćanja putarine za sve poddionice na dionici autoputa od Zlatice do Mateševa i za sve kategorije vozila. U cijene je uračunat PDV.

Izvor: MONDO

Tako je za motocikle, motorne tricikle i četvorocikle putarina od petlje na Zlastice do petlje na Pelevom Brijegu 50 centi, od Zlatice do Veruše jedan euro a do Mateševa 1,5 eura. Cijene važe i između poddionica, tako da je od Pelevog Brijega do Veruše 50 centi, koliko je i od Veruše do Mateševa.

Za putničke automobile, ili kako je precizno definisano - motorna vozila sa dvije osovine i visine jednake ili manje od 1,3 m, mjereno kod prve osovine i za motorna vozila sa dvije osovine i ukupne visine jednake ili manje od 1,9 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, cijena putarine od Zlatice do Pelevog Brijega iznosi 1,5 eura, od Zlatice do Veruše dva eura, a do Mateševa 3,5 eura. Od petlje na Pelevom Brijegu do silaza na Veruši je 50 centi, a od Mateševa do Veruše 1,5 eura,...

Za manje kamione i minibuse - motorna vozila sa tri ili više osovina, visine jednake ili manje od 1,3 m mjereno kod prve; motorna vozila sa tri ili više osovina, visine jednake ili manje od 1,9 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg; motorna vozila sa dvije osovine i visine veće od 1,9 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, cijena putarine od Zlatice do Pelevog Brijega iznosiće 2,5 eura, od Zlatice do Veruše 3,5 eura a do Mateševa šest eura. Takođe između dionica postoje cijene pa je od Pelevog Brijega do Veruše jedan euro, od Veruše do Mateševa dva i po eura.

Za veće kamione i autobuse - motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1,3 m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1,9 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg sa priključnim vozilom, cijena od Zlatice do Pelevog Brijega je 4,5 eura, od Zlatice do Veruše šest eura a do Mateševa 10,5 eura. Između poddionica, od Pelevog Brijega do Veruše je jedan i po euro, od Veruše do Matešava 4,5 eura,...

Za najveće kamione - motorna vozila sa četiri ili više osovina, visine veće od 1,3 m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, cijena putarine od Zlatice do Pelevog Brijega iznosi sedam eura, od Zlatice do Veruše deset eura a do Mateševa 17 eura. Od Pelevog Brijega do Veruše je tri eura, do Veruše do Mateševa 10 eura,...

Odluka stupa na snagu danam objavljivanja, a primjena će početi nakon zvaničnog otvaranja za saobraćaj ove dionice što bi prema posljednjim najavama trebalo da se desi 13. jula, nakon tri godine i dva mjeseca kašnjenja.