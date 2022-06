Usljed opšteg rasta cijena, koji je naročito izražen u poslednjih godinu dana, cijene usluga prevoza trajektom na relaciji Kamenari-Lepetane i obratno biće povećane od 01.jula ove godine.

"Korekcija cijena će se izvršiti u odnosu na aktuelni cjenovnik, koji je u primjeni od aprila 2012.godine, odnosno za mala putnička vozila od januara 2013. godine. Iako smo, u kontinuitetu, ulagali napore da do neminovne promjene cijena ne dođe ove godine, najnovije poskupljenje goriva, uz konstantan rast drugih troškova poslovanja od davne 2012., odnosno 2013. godine, doveli su do toga da je dugo odlagano poskupljenje cijena trajektnog prevoza postalo neizbježno, u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja i kvaliteta naših usluga. U vezi sa tim ističemo da se cijene usluga prevoza za pješake i bicikla neće mijenjati – za pješake prevoz ostaje besplatan, dok će biciklisti, kao i do sada, plaćati 1 euro", navode iz Pomorskog saobraćaja.