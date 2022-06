Crna Gora i Albanija za dvije godine i dva mjeseca biće povezane mostom preko Bojane. Tako su makar juče najavili premijeri dvije države Dritan Abazović i Edi Rama, koji su u Ohridu predstavili pomenuti projekat.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako stoji u dokumentaciji u koju je Portal Analitika imao uvid, projekat gradnje mosta preko Bojane ukupno će koštati devet miliona eura. U pitanju je okvirna procjena.

Most će, prema aktuelnom planu, biti izgrađen uzvodno od Ade Bojane, i to nedaleko od mjesta na kojem se rijeka račva na dva rukavca.

Biće dug 310 metara, imaće tri raspona i povezivaće mjesta Sveti Nikola na našoj i Puljaj na albanskoj teritoriji. Most će tako postati spona između Ulcinja, odnosno Velike plaže i Velipoja.

Kolovoz će imati dvije trake, a sa obje strane nalaziće se trotoarske površine i biciklističke staze.

Plan je da bude izgrađen do 2024. godine.

Biće to treći most preko Bojane. Jedan, izgrađen u ovom vijeku na mjestu nekadašnjeg drvenog, nalazi se na izlazu iz Skadra, a drugi – kojim je premošćen samo jedan rukavac – vodi do Ade Bojane.