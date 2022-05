"U slučaju Vesne Medenice biće veoma teško imati sudije koje neće bti pristrasne na bilo koji način, Nema jednog jedinog sudije da ona nije na njega uticala", kazala je za TV Vijesti Vanja-Ćalović Marković, izvršna direktorica MANS-a.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ona je, komentarišući u Bojama jutra medijske naslove, kazala da joj nedavna hapšenja izgledaju kao počeci istrage ozbiljnijih predmeta.

"I u prethodnom periodu smo imali slična iznenađenja od strane Tužilaštva, ali su na sudu neslavno završila. Pričam o predmetima Šarića i Kalića i počecima bivšeg glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića", navela je Ćalović Marković za TV Vijesti.

Navodi da je ranije bilo grešaka u optužnicama koje su radili tužioci, a sudovi puštali i zbog kojih su optuženi ne samo završili na slobodi, nego je država morala da im plati odštetu.

"Moramo da vidimo šta će to konkretno da se dešava, pogotovo imajući uvidu da su optuženi bili na vrhu sudske hijerarhije. Drugi predmet, slučaj predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Kompletan sjever, hoteli po primorju, sve je otišlo kroz stečaj. Ako se sve svede na to da je Jovanić par stotina hiljada eura otuđio tako što je plaćao sopstvene račune, a niko se ne pozabavi s time gdje su završavale firme i što se dešavalo s tim stečajnim postupcima koji su vođeni, gdje su milioni otišli u privatne džepove, onda taj slučaj neće dovesti ni do čega", naglašava Ćalović Marković.

Ističe da je pitanje da li će Tužilaštvo naći dovoljno dokaza i kako će se ponijeti sudovi Medenice.

"Tamo ima profesionalaca ali vi imate zvanično slučajno dodjelu predmeta, pa taj predmet može da dođe i njenoj najboljoj drugarici".

Problem je što, navodi Ćalović Marković, javnosti nije odgovoreno šta se dešava sa slučajem Petra Lazovića.

"I Zoran i Petar Lazović su navodno bili na tajnom zadatku i izuzetno su u bliskim odnosima sa kriminalcima. To bih možda mogla da razumijem da se desilo samo jednom. Nije mi jasno zbog čega nisu uhapšeni. Zašto dvije godine od pada vlasti Uprava policije se nije bavila imovinom gospodina Lazovića ili Golubovića", upitala je Ćalović Marković u Bojama jutra na TV Vijesti.