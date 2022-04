Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice samo je početak obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom na visokom nivou, poručila je izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković.

Ona je u emisiji "Dobro jutro Crna Goro", navela da je do tog hapšenja došlo tek sad, zato što smo dugo imali kontrolu prethodnog režima u tužilaštvu.

"Bilo je očigledno, ne samo u slučaju Medenice i njenog sina, da podaci iz policije, tužilaštva cure i da bilo koje lice na visokom nivou koje je trebalo da bude optuženo za organizovani kriminal ili korupciju je napustilo zemlju prije nego što su optužnice podignute ili što su uhapšeni", navela je Ćalović Marković.

Podsjeća i da je prije hapšenja državu napustio Miloš Medenica, dok je Vesna Medenica uhapšena.

"To svako jeste prijatno iznenađenje iz tužilaštva i nadam se da je to samo početak obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom na visokom nivou", navela je Ćalović Marković.

Na pitanje da li je realno da bez stranih službi, nije bilo moguće realizovati ovu akciju, Ćalović Marković kaže da je teško očekivati da se takve informacije nijesu imale bar u obavještajnoj službi, ali i u dijelu policije.

"Međutim, veliko je pitanje koliko je podataka ostalo nakon 30. avgusta. Ja sam svjedočila tome da su mnogi podaci uništeni", navela je direktorica MANS-a.

Ona očekuje rezultate novog tužilaštva, ali ne samo u ovom slučaju, nego u brojnim drugim, među kojima navodi "Pandora papire".

Ćalović Marković kaže da je najveći problem Crne Gore to što je veza između kriminalnih grupa i institucija sistema na izuzetno visokom nivou.

"Vidimo da postoje sumnje u slučaju Vesne Medenice i mislim da je to nešto što bi šokiralo svaku državu", poručila je Ćalović Marković i dodala da je to veliki test za tužilaštvo, ali i još veći test za sudove.

"Zato što je Vesna Medenica bila na čelu pravosuđa i ne samo Vrhovnog suda, nego i Sudskog savjeta i brojnih tijela koja su odlučivala o napredovanju sudija. Sada te sudije treba da sude u slučaju Vesne Medenice, što mislim da će biti veliki izazov", poručila je Ćalović Marković.

Ko su sudije preko kojih je vršen uticaj?

Ona je poručila kako prvo čekuje da vidimo ko su sudije preko kojih je Vesna Medenica vršila usluge, koje pominje njen sin.

"Ona je kao predsjednica Vrhovnog suda sudila u vrlo malom broju slučajeva, tako da u tom smislu ne možemo očekivati da je ona lično donosila te odluke, nego je ona osumnjičena da je uticala, da je na neki način posredovala kod sudećih sudija u tim predmetima. Potrebno je da vidimo koji su to predmeti, koje su to sudije i naravno očekujem finansijsku istragu", poručila je Ćalović Marković.

Pored toga, kako navodi, potrebno je ispitati šire veze te kriminalne grupe sa drugim kriminalnim grupama.

"Znamo da kada je u pitanju šverc cigareta imamo najmanje dva jaka klana tzv. 'Mojkovački' i tzv. 'klana Granda', ovo bi trebalo da bude, sudeći po svim informacijama, veze sa tim klanom iz Mojkovca, međutim šta je sa klanom iz Granda, šta ćemo sa tim", navela je Ćalović Marković i dodala da je to put kojim treba da ide tužilaštvo.

"Da od njih dobije informacije o onima za koje je Miloš Medenica, tvrdio da mu smještaju. Da vidimo da li može da se proširi krug optuženih, i saznanja institucija i činjenica o tome kako se u Crnoj Gori švercuju cigarete", poručila je Ćalović Marković.

Nakon slučaja Medenica, kako kaže, samo radikalnim promjenama je moguće povratiti povjerenje u sudstvo, a jedan od modela je i reizbor sudija.

"Ključno pitanje je po kojem modelu ćemo birati sudije. Nove sudije ne smiju da budu birane po političkom principu", navela je Ćalović Marković.

Ona je navela i da je nemoguće da u sistemu nema ljudi koji znaju šta se dešavalo i koji su voljni da to promijene.

"Sada je pitanje da ti ljudi pokažu ličnu, ali i profesionalnu hrabrost da odbrane svoju branšu. Građani mogu da povrate povjerenje u pravosuđe tek kada budu vidjeli konkretne primjere", poručila je Ćalović Marković.

Od nove vlade skromna očekivanja uz polička zapošljavanja

Ćalović Marković je kazala da od nove vlade ima skromna očekivanja.

"Vidimo da ta vlada nije formirana na programskim principima, nego na partijskoj trgovini. Imamo toliko veliki broj resora da je to neobjašnjivo, jedino čime se to može objasniti jeste da potrebom da se zadovolje partijski apetiti da bude što više ministara u toj vladi da bi svaka partija imala priliku da ima što više funkcionera", navela je Ćalović Marković.

Podsjeća da će podršku manjinskoj vladi dati i DPS.

"Ta partija da je htjela da uspostavi vladavinu prava imala je 30 godina za to. Oni su ti koji su podržavali kadrove, kao što je Vesna Medenica da dobiju tri mandata… I sada ćemo sa njima očekivati da će stvari unaprijediti, ja mislim da se to neće desiti. Mislim da, ako bi sa glasovima DPS izabrali novog VDT, onda bi to bila poruka da i dalje ima nedodirljivih. To nije vladavina prava, tako da ja imamo vrlo skromna očekivanja od nove vlade", poručila je Ćalović Marković.

Plaši se, kako navodi da će se značajan dio konstituenata nove vlade upustiti u polička zapošljavanja, kako bi se spremili za vanredne izbore.

Komentarišući izvaju mandatara Dritana Abazovića da nema ništa protiv toga da kadar DPS zauzme neka mjesta po dubini, Ćalović Marković kaže:

"To znači da će konkursi biti puka forma. To znači da će partije, koje čine vladu, koristiti svoje pozicije da ojačaju položaj na narednim izborima. Gospodin Abazović se ispravio pa je rekao da će se to raditi po konkursima, ali ako se radi po konkursu kako onda znate je li neko DPS ili neka druga partija", pitala je Ćalović Marković i dodaje da to znači da nećemo imati profesionalnu administraciju.

"Imamo 20 ministarstava, imamo vladu koja tvrdi da će trajati godinu, a njima će trebati pola godine da samo formiraju ta ministarstva. Naravo da će se u tom postupku uništiti sve ono što se do sad nije uništilo", navela je direktorica MANS-a.

Plaši se da Crna Gora sa ovom novom vladom, kako kaže, ne ide u pravcu sigurnost.

"Nego mislim da se ta agonija, nažalost, nastavlja", kazala je Ćalović Marković i dodala da prioritet Vlade mora biti ekonomija i vraćanje novca u budžet.