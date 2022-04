Teretne službe uspjele su da izvuku lokomotivu koja je prije tri dana iskliznula na mostu na pruzi kod Kolašina, saopštila je za RTCG portparolka Željezničkog prevoza Jovana Jovanović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Kristina Stevović

Željeznički saobraćaj još nije uspostavljen nakon što je došlo do iskliznuća lokomotive teretnog voza i prvog vagona na dosta nezgodnom terenu, na mostu.

“Još se radi na tome. Teretne službe uspjele su da izvuku lokomotivu do stanice Kolašin, a izvođači radova Fidija i Institut za građevinarstvo nastavljaju da izvode radove i provjere da li je kolosjek bezbjedan za saobraćaj. Nakon toga ćemo blagovremeno obavijestiti javnost”, rekla je ona za RTCG.

ŽPCG organizovao je prevoz putnika autobusom.

“Tako da nije bilo prekida za naše putnike. Gledali smo uvijek da im izađemo u susret, da imaju mogućnost da i dalje putuju ka sjeveru”,dodala je ona.

Željeznički saobraćaj između Bara i Podgorice, kao i između Podgorice i Nikšića odvija se nesmetano.

“Autobusima se prevoze putnici od Bijelog Polja do Podgorice. Za međunarodni voz takođe je obezbijeđen prevoz putnika autobusima od Bara do Bijelog Polja, odnosno preuzimajuu Bijelom Polju i voze do Bara”, navela je Jovanović za RTCG.

Jovanović je dodala da očekuju da saobraćaj bude brzo uspostavljen.

Dodala je da ŽPCG ima sklopljene ugovore sa autobuskim prevoznicima za ovakve situacije.

“Za prazike smo imali organizovano čak pet autobusa za prevoz putnika što je povećanje broja u odnosu na prošlu godinu”, zaključila je ona za RTCG.