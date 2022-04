Postoji interesovanje za snimanje nekih kadrova, scena desetog nastavka filma "Paklene ulice" na našem auto-putu, nezvanično saznaje Radio CG.

Iz Filmskog centra, kažu, da su svakodnevno u komunikaciji sa velikim brojem inostranih produkcija, ali zbog čuvanja poslovne tajne, nisu u mogućnosti javno da komentarišu status bilo kog projekta, navodi RTCG.

Da bi to bila velika stvar za domaću produkciju, smatraju u Udruženju filmskih reditelja i producenata, ali pak ukazuju i na negativne strane. Turistički poslenici, ocjenjuju da bi to bila odlična promocija naše zemlje u svijetu.

Prirodne ljepote Crne Gore, atraktivne i avanturističke lokacije, poput dionice auto - puta čija se izgradnja privodi kraju, zapali su za oko holivudskim producentima, ističe RTCG.

Iz Vlade, kako nezvanično saznaje Radio CG, postoji interesovanje za snimanje nekih od kadrova/scena filma „Paklene ulice“ (Fast&Furious) na prioritetnoj dionici Bar-Boljare.

Oduševljeni mostom Moračica i kanjonom, organizacioni tim filma izrazio je želju, da baš tu Vin Dizel i ekipa snime neke od kadrova desetog dijela, prenose podgorički portali. Iz Filmskog centra, tu informaciju, zasada ne mogu da potvrde.

Svakodnevno su, kako navode za Radio Crne Gore, u komunikaciji sa velikim brojem inostranih produkcija u vezi sa pogodnostima za snimanje kinematografskih djela u Crnoj Gori, što uključuje i mogućnost povraćaja dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela, tzv. cash rebate, u iznosu 25%.

„Sve dok producent ne podnese zvaničan zahtjev za povraćaj sredstava Centru, nismo u mogućnosti da javno komentarišemo status bilo kojeg projekta zbog obaveze čuvanja poslovne tajne“, navode iz Filmskog centra.

Da će Crnom Gorom od 16. do 20. maja, krstariti 25 luksuznih, rijetkih, ultra brzih automobila, glumačke ekipe "Fast & Furious", objavio je nedavno na Tviteru, ambasador naše zemlje u Francuskoj Ivan Ivanišević, nakon susreta sa višestrukim pobjednikom čuvene trke Pariz-Dakar, Sirili Neveom.

Vrijednost vozila koja će specijalnim prevozom biti dopremljena u Crnu Goru mjeri se desetinama miliona eura. Uz prisustvo kamera, navodno su planirane i vožnje oko Bokokotorskog zaliva. Odlična bi to bila promocija Crne Gore kao turističke destinacije, ocjenjuje turizmolog Rade Ratković za RTCG.

„Promocija putem filma spada na neki način u opštu turističku promociju. Ona bi bila dobrodošla i sigurno bi koristila prepoznatljivosti u medijskom svijetu, planetarno gledano bi doprinijela da naša zemlja bude poznata i da neko poželi da pogleda, da nađe naša turistička mjesta, rizorte, tako da je to u svakom slučaju korisno“, smatra Rade Ratković.

Snimanje nastavka čuvene američke franšize, velika je stvar i za domaću produkciju, koja bi trebalo da bude angažovana na filmu, kaže reditelj i predsjednik Udruženja filmskih reditelja i producenata, Ivan Marinović.

„To što će se Crna Gora prikazati u takvom projektu je sigurno dobar marketing na mnogo nivoa za nas. Što se tiče produkcije, tu ima nekoliko stvari. Oni ljudi koji budu zaposleni u tom projektu, u smislu nekog iskustva i zarade, to je za njih velika stvar. Sad ne znam koliko će tu realno naših kapaciteta biti angažovano, to je pitanje za tu produkciju, ali u slučaju da neko prođe to iskustvo, to je na nivou dobijanja ljudskih resursa, vjerovatno dobro“, kaže Marinović.

Ipak postoji i negativna strana, smatra Marinović.

„Zato što te velike produkcije podižu cijene rada, cijene honorara, koje onda domaće produkcije ne mogu da isprate i time se ljudski resursi vuku na te velike projekte sa strane, a za nas ostaje da radimo u istom, nekom polugerilskom načinu. Vidite šta se dešava sa inflacijom i zamislite kada se neki projekat budžetski finansira i projektuje prije pet godina? Znači, svijet bukvalno nije isti tada i sada, a nemamo načina da te probleme saniramo, jer kultura u Crnoj Gori ne funkcioniše institucionalno i nemamo kome da se obratimo. Potrebna je mnogo veća svijest države i Vlade koliko je teško raditi projekte u kulturi“, pojašnjava Marinović.

Kako je poznato, deseti dio filma "Fast & Furious " režiraće Džastin Lin, a premijera se očekuje u aprilu naredne godine. Sa zarađenih preko pet milijardi dolara na svjetskom nivou, to je postala najveća franšiza Universal Pictures-a svih vremena, zaključuje RTCG