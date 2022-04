Sastanak ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, tokom sastanka sa Otpravnicom poslova ambasade Ukrajine Nataliom Fialkom i drugim sekretarom, Anatoli Demeščukom.

Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Crna Gora će dati sve od sebe da nađe optimalno rješenje da se obrazovanje nastavi ukrajinske djece nastavi i da se nastavni plan i program realizuje najpribližnije onom kakav je u Ukrajini, te da se fokusiramo da se svako dijete koje je u našoj nadležnosti i naš gost u ovoj zemlji, osjeti dobrodošlo, poručila je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, tokom sastanka sa Otpravnicom poslova ambasade Ukrajine Nataliom Fialkom i drugim sekretarom, Anatoli Demeščukom. U crnogorske škole upisano do sada je upisano 47 učenika iz Ukrajine.

Glavna tema sastanka bila je pomoć ukrajinskoj djeci, učenicima i studentima koji su izbjegli od rata u svojoj zemlji, da na što bolji način, u saradnji sa MPNKS, nastave školovanje u Crnoj Gori.

Bratić je izrazil žaljenje zbog rata u Ukrajini, uz želju da ukrajinski narod što prije ponovo živi u miru, sreći i blagostanju, dok je Fialko iskazala zahvalnost Vladi Crne Gore koja je aktivirala status privremene zaštite za ukrajinske izbjeglice, koji im omogućava pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje. U skladu sa tim, za adekvatnu inkluziju ukrajinskih učenika izbjeglica u crnogorski obrazovni ssitem, neophodne su smjernice i preporuke Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Bratić je istakla da je u ovoj situaciji najvažnije da MPNKS na adekvatan način pomogne da integracija ukrajinske djece u crnogorsko društvo i crnogorski obrazovni sistem bude što brža, potpunija i prijatnija, te da direktori direktorata, u skladu sa svojim nadležnostima operativno djeluju i odgovore na konkretne izazove i probleme.

Direktorica Direktorata za inkluzivno, predškolsko i osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić iznijela je podatke koji se tiču broja djece koja su upisana u vrtiće i škole u prethodnom periodu i procedure upisa u ove ustanove.

"Uoči samog nagovještaja da će doći do talasa izbjeglica iz Ukrajine u Crnu Goru, obavijestili smo direktore svih obrazovnih ustanova da ne traže dokumentaciju za upis one djece koja ih nisu ponijela sa sobom, već da ih na riječ roditelja ili staratelja upišu u odgovarajući vrtić ili razred. Ukupno je, do sada, upisano 47 učenika i to u opštinama : Podgorica, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj, dok je za inkluziju prijavljeno samo jedno dijete. Kada su vrtići u pitanju, ukupno je upisano petnaest polaznika u Budvi, Tivtu i Herceg Novom, s tim da su direktori u kontaktu sa Crvenim krstom dobili najave novih pristizanja. Dakle, svako dijete, koje se obrati, ili čiji se roditelji ili staratelji obrate obrazovnoj ustanovi, biće upisano u odgovarajući razred ili predškolsku ustanovu, na osnovu priložene dokumentacije. Ukoliko dokumentacije nema, biće dovoljna samo izjava roditelja ili staratelja", objasnila je Ilinčić, dodajući da upisana djeca, po zakonu, jedan period moraju učiti naš jezik, a MPNKS će, u zavisnosti od potrebe, odrediti škole, po opštinama koje će dva puta nedjeljno organizovati predavanja iz maternjeg jezika, a koja će obuhvatiti svu djecu.

Podaci koji se tiču oblasti srednjeg obrazovanja, a koje je izniijela direktorica Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno i cjeloživotno obrazovanje Marija Lalatović su da je do sada jedna učenica iz Ukrajine upisala srednju umjetničku školu na Cetinju "Petar Lubarda" u odgovarajući razred, dok je procedura upisa u srednje škole ista kao za predškolske i ustanove osnovnog obrazovanja.

"Po važećem zakonu o visokom obrazovanju, za redovne studente, besplatne su studije na osnovnim i master studijama na državnom UCG, a što se tiče oblasti priznavanja inostranih obrazovnih isprava, u Crnog Gori se sprovode dvije vrste priznavanja: jedno koje se tiče rada i zapošljavanja, a koje je unadležnosti MPNKS, a kad je u pitanju nastavak studija nostrifikacija se vrši na samom fakultetu koji kandidat hoće da upiše", izložila je diretorica Direktorata za tercijarno obrazovanje Neda Ojdanić, te naglasila da je rektor UCG poslao dopis za primanje i obezbjeđivanje smejštaja za deset ukrajinskih profesora i njihovih porodica, dok će MPNKS za njih obezbijediti besplatnu ishranu u studentskim menzama.

Direktor Centra za stručno obrazovanje, Duško Rajković izjavio je da je priritet da učenici iz Ukrajine, u skladu sa Zakonom o strancima, što prije uđu u formalni sistem obrazovanja.

"Sa aspekta stručnog obrazovanja, trogodišnjeg i četvorogodišnjeg zanatskog zanimanja, moramo imati informaciju i smjernice koji naš obrazovni program odgovara obrazovnom programu u Ukrajini koji je učenik pohađao, kako bi na najbolji način dijete koje je započelo školovanje, isto moglo da nastavi bez problema u Crnoj Gori", izjavio je Rajković.