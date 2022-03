Tužilački savjet je odbio zahtjev donedavnog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da obustave primjenu odluke tog tijela od 17. februara, kada mu je konstatovan prekid mandata jer je ispunio uslove za starosnu penziju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Protiv Katnićevog zahtjeva bili su članovi TS-a Filip Jovović, Stevo Muk, Miloš Vuksanović, Andrej Milović, Borivoje Đukanović i članovi iz reda tužilaštva Nikola Samardžić, Maja Jovanović i Tatjana Begović.

Za odlaganje odluke o prekidu funkcije glasale su samo tužiteljke Sanja Jovićević i Đurđina Ivanović. Siniša Gazivoda bio je uzdržan, jer je tražio izuzeće i kad je donijeta odluka o prekidu funkcije Katniću, prenose "Vijesti".

Jovović je kazao da je bivši GST u zahtjevu za obustavu odluke o prestanku mandata, kazao da ukoliko to ne učine za njega nastupila "nepopravljiva šteta".

"S obzirom da je rješenje Tužilačkog savjeta, a kako je prestanak funkcije, a da bi bilo izvršno trebalo bi da bude objavljeno u Službenom listu, a odluka je i objavljena. To bi značilo da odluka - izvršna. Tako da odluka ne može biti odložena jer je ona već izvršena. Tako da smatram da nije moguće da prihvatimo odlaganje izvršenja odluke, jer nije nastupila nenadoknadiva šteta. Prema mišljenju, nenadoknadiva šteta bi mogla nastupiti tek ukoliko bi Upravni sud utvrdio da je odluka nezakonita, a to je da tada ne bi došlo do mogućnosti da Milivoje Katnić kroz druge mehanizme naplati eventualnu štetu. Ne postoje uslovi iz člana 155, te smatram da TS treba da ovaj zahtjev odbije", kazao je Jovović za "Vijesti".

Jovićević je naglasila je da zahtjev Katnića potpuno osnovan, ponavljajući da TS nije uradio niz koraka prije nego se pozabavio konstatovanjem prekida mandata.

Predstavnik NVO u TS-a Stevo Muk je naglasio da se TS izjasnio na osnovu obavještenja Fonda PIO, te da su "danas i u procesnom i materijalnom smislu sve uradili pravilno".

Tvrdnje tužiteljke Jovićević, kao i tokom ranijih sjednica podržala je i članica TS-a Đurđina Ivanović naglašavajući da je to tijelo samoinicijativno odlučivalo, a da prije toga nijesu dobili na osnovu obavještenja rukovodilaca tužilaštava, već na osnovu obavještenja Fonda PIO.

Tužilački savjet je usvojio odluku o isplati naknade Katniću i Draženu Buriću zbog članstva u Savjetu za vladavinu prava.

Iz "Vijesti" napominju da je na sjednici usvojen i zahtjev o jednogodišnjoj naknadi tužiocima, kojima je prekinut mandat 17. februara, zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje starosne penzije. Naknada je odobrena za smijenjene tužioce Ferihu Muratović, Suzanu Milić, Oliveru Ražnatović, Milicu Rmandić, Milivoja Tomčića, Hajrana Kalača, Radmilu Ćuković i Vesnu Jovićević.