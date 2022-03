Prihodi za Jan/Feb 2022.= +37,6M (+19,3%) vs. Jan/Feb 2021 ili +15,6M (+7,2%) vs. plan budžeta

Sve obaveze se 100% servisiraju (lijekovi…)

~1000 više zaposlenih (ukupno 212,046)

PIO naplata niža u Jan 2022 (=obaveze iz Dec 2021.), dok je već u Feb 2022 +6% vs. Feb 2021pic.twitter.com/j1oRJkhyEy