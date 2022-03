Sudija Višeg suda u Podgorici i član Sudskog savjeta Vladimir Novović prijavio se za mjesto novog glavnog specijalnog tužioca.

Novović je to potvrdio Televiziji Vijesti. On ujedno važi i za jednog od glavnih kandidata za nasljednika Milivoja Katnića.



U trci za ovu funkciju su i predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić i advokat Miladin Joksimović.



Javni oglas traje do ponedeljka 7. marta.