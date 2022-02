U Crnoj Gori saobraća se po mokrim i klizavim putevima zbog povremene kiše u nižim i snijega ili susnježice u višim planinskim predjelima, saopštili su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Izvor: MONDO

Saobraćaj prema graničnom prelazu Kula zbog snijega je obustavljen za sve kategorije vozila.

Iz AMSCG-a su upozorili da na putevima na sjeveru ima poledice, naročito na donicama preko prevoja, mostova i na prilazu tunelima.

Upotreba zimskih guma obavezna je do 1. aprila, na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani, zbog radova u tunelima u sklopu rekonstrukcije puta, dolaziće do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-3 dionica Danilovgrad-Podgorica, saobraćaj se na mjestu radova obavlja jednom trakom naizmjenično, a mogući su i povremeni prekidi saobraćaja, ne duži od 15 minuta.

Na putu Berane-Rožaje, preko prevoja Lokve, zbog snijega je obustavljen saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere.

Zbog radova na magistralnom putu M-3 dionica Danilovgrad-Podgorica, potez Podgorica-Komanski most, izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Zbog izmještanja vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.