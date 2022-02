Crna Gora ima veliki problem s krijumčarenjem egzotičnih životinja, kažu u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Nerjetko su društvene mreže izvor tih informacija, jer se naši građani rado s njima fotografišu, prenosi RTCG.

“Tako da mi bukvalno skoro svakodnevno dobijamo informaciju da se u Crnoj Gori nalazi neka životinja koja ne pripada našoj fauni i koja je bukvalno prokrijumčarena”, kaže za TVCG Darko Saveljić iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Vlasnici divljih životinja teško mogu da ispune njihove biološke zahtjeve, posebno kad odrastu. A to je onda problem za državu.

“Zato što država mora da se brine o njoj, da je zbrine, da potraži zoološke vrtove ili prihvatilišta u regionu koja će da prime tu životinju i da je zbrinu i da postane bezopasna za stanovništvo”, navodi Saveljić.

Ono što je ipak najveći problem, napominju iz Agencije, je patnja životinje u ambijentu koje nije njeno prirodno stanište postajući žrtva nepromišljenosti ljubitelja egzotike.

“Zamislite jednog sivog sokola koji leti preko 300 kilometara na čas kad ga vi zatvorite u neki kavez, on pati isto i taj lavić on je osuđen na život u zatočeništvu zato što je on kao takav nije spreman da se vrati u prirodu zbog toga što je naučio na ljude”, naveo je Saveljić.

Zakon precizno definiše pravila držanja divljih životinja. Potrebne su potvrde o njenom porijeklu, dozvole država izvoza i uvoza, veterinarske pretrage kao i dozvola za držanje. Problem je, kažu, njegova primjena.

“Mi smo juče saznali u Agenciji da je 2017. čovjek uvezao dva emua, emu je ptica koja ima metar i po, dva, kako ih je uvezao to niko ne zna”, navodi Saveljić.

Upravo zbog takvih slučajeva nastaje problem, napominju u Agenciji, jer je pitanje da li zemlje regiona, pa čak i Evropske unije imaju kapaciteta da takve vrste zbrinu.