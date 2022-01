Prijepodne dosta sunčanih intervala, a tokom jutra po kotlinama na sjeveru moguća kratkotrajno magla.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Sredinom dana naoblačenje, tokom noći na primorju i u nižim predjelima na jugu umjerena do jaka kiša, moguće i grmljavina, a u ostalim predjelima uglavnom snijeg.

Vjetar u sjevernim predjelima i na primorju povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -10 do 3, najviša dnevna od 1 do 12 stepeni.

Podgorica: Prijepodne malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, sredinom dana naoblačenje, a tokom noći kiša. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko -1, najviša dnevna do 10 stepeni.