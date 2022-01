U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura iznosiće 11 stepeni.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo.

Kako je saopšteno iz Zavoda hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti mjestimično umjeren, na udare pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -16 do 1, a najviša dnevna od -3 do 11 stepeni.



U četvrtak u južnim i centralnim predjelima jutro pretežno vedro, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.



Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno a u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -9 do 2, najviša dnevna od 1 do 12 stepeni.



Prema najavama meteorloga slične vremenske prilike zadržaće se do kraja nedjelje. Na sjeveru se očekuju ledeni dana, dok će na jugu i u centralnim predjelima biti koji stepen toplije uz pojačan sjeverni vjetar.