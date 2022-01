Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović saopštila je za RTCG da ćemo tek vidjeti kakav će biti efekat i udar omikron soja korona virusa, posebno među ranjivim kategorijama, odnosno onima koji nijesu vakcinisani ili imaju komorbidite

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da je stav SZO takav da kvalifikacija omikron soja korona virusa kao blažeg oblika vodi na klizav put, te da je to nešto preuranjeno i jako opasno.

“To što mi vidimo na nivou pojedinca, da omikron ima manje oštre zube u odnosu na deltu, to uopšte ne znači da to nije opasan soj. Zašto? Zato što uvijek moramo da gledamo širi kontekst, a tu mislim na to da smo u prvoj sedmici januara u regionu Evrope potvrdili sedam miliona slučajeva. To je nezapamćen nivo broja oboljelih”, izjavila je Brajović za RTCG.

Taj val infekcije se, kako je rekla, seli sa zapada na Centralnu Evropu, dalje na istok, a prognoze su, kaže, zabrinjavajuće.

“U principu očekujemo u nekih šest do osam sedmica da će više od 50 posto regiona Evrope biti inficirano”, poručila je Brajović.

Omikron soj, iako jeste malo blaži, kako je rekla, ne znači da neće izazvati poremećaje u zdravstvenom sistemu, što se mora izbjegavati.

Ne smije se, prema njenim riječima, zaboraviti da je delta soj korona virusa u značajnom broju zemaljla i dalje dominantan.

SZO, naglašava Brajović, preporučuje da fokus bude na primarnoj vakcinaciji i buster, odnosno trećoj dozi.

“Stav SZO je da neophodno ići sa predočavanjem validnih informacija kako bi građani shvatili da ova situacija ne znači da smo izašli iz pandemije”, navodi ona.

Mi smo, kako je pojasnila, i dalje u samom srcu i akutnoj fazi pandemije.

I dalje, tvrdi za RTCG Brajović, postoje poprilično jaki dokazi da buster doza povećava nivo zaštite od omikron soja, zbog čega SZO preporučuje treću dozu, posebno kad je riječ o ranjivim kategorijama.