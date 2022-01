"Građani su na čelu litija, održanim 2019. i 2020. godine, željeli da vide sveštenstvo, a ne političare i neprihvatljivo je da se one naknadno stranački obilježavaju kao što je to učinjeno filmom „Branili smo Svetinje“ nedavno prikazanim na pojedinim TV kanalima.

To su danas saopštili iz Mitropolije crnogorsko-primorske.

Naglasili su da je jedan od ključnih razloga uspjeha litija u tome što nisu dozvolili da se one stranački ili partijski obilježavaju i što su one "bile i ostale crkveni, svetoduhovski i svenarodni događaj".

"Litije koje su podigle i objedinile pravoslavne hrišćane u Crnoj Gori u vrijeme poslije izglasavanja anticivilizacijskog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, bile su nastavak, jedinstven i od Boga darovan, ranijih litija koje je predvodio Sveti Vasilije Ostroški počevši od one kad je Svetac pohodio svoju Hercegovinu 1996. godine, pa preko svakogodišnjih nikšićkih litija povodom njegovog Praznika sve do nezaboravnog Sabora oko njegovih Svetih moštiju 21. decembra 2019. u Nikšiću. Božanski karakter svenarodnih litija nije dobro poistovjećivati sa bilo kakvim drugim narodnim okupljanjima, posebno ne sa stranačkim ili staleškim", poručili su iz MCP.

Treba imati u vidu, kako su kazali, da jedino duhovna sadržina litija istovremeno motiviše i "sabira ljude iz različitih ideologija i slojeva društva".

"Posebno je dragocjeno što su u pomenutim litijama krajem 2019. i početkom 2020. braća disala jednim duhom bez obzira na to kako se ko nacionalno izjašnjavao: Srbi i Crnogorci su u tom sveštenom hodu obrisali različite podjele i podozrenja među sobom, izmirili se i objedinili oko imena Božijeg i svojih Svetinja. Različitosti u nacionalnom izjašnjavanju nijesu nestale, ali su ustuknule pred istinskim i spasonosnim osjećanjem svenarodnog jedinstva u Hristu čije smo Svetinje zajednički branili i odbranili", naglasili su iz MCP.

Isto tako, prema njihovim riječima, u litijama su bili zajedno lideri i pripadnici različitih stranaka.

"Služi im na čast što su, ostajući vjerni svojim strankama i partijama, dali prednost svenarodnom jedinstvu oko Svetinja i ćivota Svetog Vasilija Ostroškog. Na takav način svi učesnici ovih znamenitih događaja od djeteta do starca, muško i žensko, profesori, umjetnici, radnici i učenici dali su svoj veliki doprinos neospornom uspjehu litija", navode iz MCP.

Zbog toga, kako su istakli ne žele da umanje bilo čiji doprinos, pa ni političara.

"Moramo se, ipak, podsjetiti da je narod, a to svi mi u Crnoj Gori dobro znamo, htio da vidi na čelu litija svoje vladike i sveštenike, a ne političare. Glas naroda, glas Božji! Prihvatili smo volju Božiju i volju naroda i u skladu sa tom najvišom dužnošću, molitveno predvodili litije ističući da ćemo pobijediti zlo samo jevanđelskim sredstvima: istinom, dobrotom, rodoljubljem i istrajnom borbom za unapređenje sveopšte pravne sigurnosti i ravnopravnosti svih vjera u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Iz MCP podsjećaju da je na čelu litija bio preminuli mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, kome je "ta čast svenarodnog duhovnog vođe po svakom osnovu pripadala".

"Svršivši mudro i časno tu od višnjeg promisla povjerenu mu službu naš slavom ovjenčani Mitropolit prešao je iz ovog privremenog u novi život na nebesima da nam bude svjedok istine pred Gospodom. Uvjereni smo da je jedan od ključnih razloga uspjeha litija u tome što nijesmo dozvolili da se one stranački ili partijski obilježavaju i što su one bile i ostale crkveni, svetoduhovski i svenarodni događaj. Zbog toga je neprihvatljivo da se one naknadno stranački obilježavaju kao što je to učinjeno filmom 'Branili smo Svetinje' nedavno prikazanim na pojedinim TV kanalima", zaključuje se u saopštenju MCP.