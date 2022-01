Institut za javno zdravlje (IJZ) preporučuje da školski raspust u Crnoj Gori bude produžen sedam dana, a konačnu odluku o tome donijeće Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčeević

Mjere uoči praznika, prema riječima ministarke zdravlja, dale su rezultate, a zdravstveni sistem može u potpunosti da odgovori rezultatima koje imamo.

Mjere koje će biti na snazi do 19. januara su:

- granicu Crne Gore moguće preći iz najmanje jedan od četiri uslova iz digitalne EU kovid potvrde.



"Da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem vakcina i da od dobijanja posljednje doze vakcine nije prošlo duže od šest mjeseci. Dalje, da posjeduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili dokaz da je osoba preboljela kovid, odnosno da je prošlo ne manje od 10 dana i ne više od šest mjeseci od pozitivnog PCR ili brzog testa", rekla je Borovinić-Bojović.

- Fitnes centri i teretane mogu raditi uz korišćenje kovid potvrde, a za jednu osobu je neophodno obezbijediti 10 kvadratnih metara prostora.

- dozvoljene su posjete advokatima i sudskim vještacima UIKS-u uz posjedovanje digitalne kovid potvrde.



- preporuka IJZ je da školski raspust bude produžen 7 dana, do 31. januara, a o tom prdlogu će se izasniti Ministastvo prosvjete nauke, kulture i sporta



"Časovi će trajati pola sata uz obavezno nošenje zaštitnih maski", kazala je Ministarka Jelena Borovinić Bojović.





Direktorica KCCG Ljiljana Radulović rekla je da se posljednih dana bilježi porast hospitalizacija u Crnoj Gori, te da je na današnji dan na liječenju 280 kovid pacijenata.

Najviše ih je u KCCG - 90, slijede Opšta bolnica Pljevlja - 36, OB Bijelo Polje - 16, OB Berane - 27, OB Nikšić - 32, OB Kotor - 3, OB Bar - 26 i Specijalna bolnica Brezovik dva.

"KCCG je, u saradnji sa IJZCG uradio analizu koja je pokazala da je 67 odsto životno ugroženih pacijenata u bolnici inficirano Omikron sojem korona virusa, a 33 odsto njih Deltom. Devedeset odsto pacijenata koji su zaraženi Delta sojem korona virusa su nevakcinisani. Osamdeset odsto pacijenata koji imaju Omikron su nevakcinisani ili im je prošlo više od šest mjeseci od druge doze vakcine, pa se po standardima EU smatraju nevakcinisanima", rekla je Radulović.

Najmlađi hospitalizovani pacijent uslijed infekcije Omikron sojem, kazala je, ima 63 godine, a nastariji 74.

"Posebno zabrinjavaju mladi pacijenti u Intenzivnoj jedinici. Niko od njih nije vakcinisan i ni kod koga od njih nije ustanovljen Omikron soj korona virusa Ova analiza pokazuje da moramo biti oprezni sa Omikron sojem koji uopšte nije naivan i ne smijemo ga uzimati zdravo za gotovo", rekla je Radulović.



Govoreći o mogućem preuzimanju Bonice Meljine, ministarka je rekla da je namjera Vlade da se to pitanje riješi i da se bolnica privede namjeni.



"Bolnica je uništna, to nije naš propust, ali je nama ostavljeno da to riješimo. Sudski postupak oko bolnice još nije riješen. Nakon sudskog epiloga možemo konkretnije govoriti o rješavanju problema ove bolnice. Nećemo odustati, iniciraćemo sastanak sa Ministarstvom finansija kako bi se riješio probem", rekla je Borovinić.



Na pitanje MONDO portala zbog čega kovid potvrda u Crnoj Gori važi 6 mjeseci, dok u Eropi važi 9 mjeseci, Galić je kazao da svaka zemlja ima mogućnost da odbere vrijeme trajanja potvrde.



"U Srbiji je 7 mjeseci, u nekim zemljama je isto 6, zbog opadanja imuniteta kod stanovništva nakon 4-5 mjeseci. Na osnovu preporuka u našoj zemlji ograničili smo trajanje potvre na 6 mjeseci", kazao je direktor za digitalizaciju Aleksandar Sekulić.



Kada je riječ o mogućnosti da zaraženi sa slabijim simptomima mogu da idu na poso, što je slučaj u nekim evropskim zemljama, Galić je kazao da nema indicija da bi jedna takva mjera mogla biti predložena u našoj zemlji.



Govoreći o prijetnjama koje je prijavila policiji, ministarka je rekla da je slučaj u fazi izviđaja.



“Redovno me izvješavaju. Nije riješeno pitanje oko toga ko stoji iza ovih prijetnji. Policija će sigurno to riješiti. Što se tiče prijetnji, ja se ne plašim. I dalje ću nastaviti da vodim posao časno i pošteno kao do sada”, poručuje ministarka.