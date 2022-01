Uprava za inspekcijske poslove vršiće pojačane inspekcijske nadzore privrednih subjekata u dijelu poštovanja odredbi programa Evropa sad, a kazne za poslodavce iznose do 20.000 eura, saopštila je njihova PR služba.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kako se navodi u saopštenju, Uprava za inspekcijske poslove pružiće punu podršku implementaciji seta mjera iz projekta „Evropa sad“.

“Imajući u vidu da sprovođenje reformi mora da prati pojačani inspekcijski nadzor Uprava će preko odsjeka za inspekciju rada, u narednom periodu, vršiti pojačane inspekcijske nadzore privrednih subjekata u dijelu poštovanja samih odredbi programa kada će se kontrolisati ugovori o radu i provjeravati slučajevi u kojima poslodavci sa zaposlenima potpisuju ugovore o radu na polovinu radnog vremena i da li je radno mjesto sistematizovano na manje od punog radnog vremena”, kazali su iz UIP.

Takođe podsjećaju da je Uprava u prethodnom periodu, radila na provjeri informacija o privrednim subjektima koji su sa zaposlenima zasnovali radni odnos na nepuno radno vrijeme.

“Inspekcija rada je na osnovu prikupljenih informacija o privrednim subjektima sastavila spisak privrednih subjekata kao i pojedinačni spisak za svaki privredni subjekat sa brojem zaposlenih koji su zasnovali radni odnos na puno radno vrijeme, kao i onih koji su zasnovali radni odnos na nepuno radno rijeme i došla do podatka da većina tj .99.2 % zaposlenih kod kontrolisanih privrednih subjekata ima zasnovan radni odnos na puno radno vrijeme”, navedeno je u saopštenju.

Inspekcija rada ima posebnu ulogu u sprovođenju projekta “Evropa sad” kojim je predviđeno da će poslodavac povećati neto zaradu zaposlenog za onoliki iznos dažbina na teret zaposlenog, koji bude umanjen.

“Nadležnost inspekcije u odnosu na poslodavca i navedenu obavezu proizilazi iz obaveze da obavlja kontrolu nad primjenom Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora, Granskog kolektivnog ugovora odnosno odredbi pojedinačnog kolektivnog ugovora”, kazali su iz UIP prenosi RTCG.

Napominju da ukoliko poslodavac ne izvrši svoju obavezu po rješenju, inspektor mu može zaključkom izricati novčane kazne shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru u iznosu od 500 do 5.000 eura.

“Izricanje novčanih kazni bilo bi vršeno sve dok takav poslodavac ne bi postupio po rješenju, odnosno ispunio svoju obavezu. Podsjećamo da su Zakonom o radu zaprijećene kazne od 2.000 do 20.000 eura za pravno lice, od 200 do 2.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu i od 500 do 6.000 eura za preduzetnika”, navodi se u saopštenju.

Apeluju na radnike da ne pristaju na otpisivanje aneksa ugovora koji predviđaju nepuno radno vrijeme i pozivaju sve građane koji misle da su im prava iz rada zakinuta, da makar anonimno podnesu inicijativu kako bi pravovremeno otklonili nepravilnost i uticali da poslodavac propisno formalizuje taj radni odnos.

“Nepravilnosti mogu prijaviti na: besplatan broj call centra 080555555, mail adrese [email protected]; [email protected], poštom ili neposredno, predajom inicijative na pisarnici Uprave u ulici Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica”, zaključili su iz Uprave.