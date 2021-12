Povodom sve većeg broja anonimnih dojava u vezi sa usvojenim programom „Evropa sad” i povećanjem minimalne zarade na 450 eura počev od 01. januara 2022. godine, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće:

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Povodom sve većeg broja anonimnih dojava da poslodavci zahtijevaju od svojih zaposlenih da im ukupnu zaradu isplaćuju na ruke, ovim informišemo sve zaposlene da je svaki poslodavac obavezan da, shodno članu 105 važećeg Zakona o radu, svom zaposlenom zaradu isplaćuje isključivo preko tekućeg računa zaposlenog. Ovo podrazumijeva da nijedan zaposleni za puno radno vrijeme ne može primiti zaradu ispod 450 eura, kao i da poslodavac mora da ima dokaz da je tu zaradu zaposlenog isplatio preko bankovnog računa.”.

Ujedno, Unija slobodnih sindikata Crne Gore pozvala je sve zaposlene kojima januarska zarada ne bude isplaćena preko njihovog tekućeg računa da im anonimno prijave poslodavca, kako bi taj predmet procesuirali na postupanje Inspekciji rada.

“Napominjemo da, osim što je nepštovanje Zakona o radu i prava iz rada zaposlenih krivično djelo, za nepoštovanje obaveze isplate zarade zaposlenog u novcu i preko tekućeg računa pravno lice – poslodavac će biti kažnjen novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 eura, a odgovorno lice kod tog pravnog lica biće kažnjeno novčanom kaznom od 200 do 2.000 eura. Novčanom kaznom u slučaju nepoštovanja ove obaveze biće kažnjen i preduzetnik u iznosu od 500 do 6.000 eura”, zaključili su u saopštenju.