Ministarstvo zdravlja, kao i čitava Vlada, u režimu su prazničnih dežurstava, uprkos tome što smo u špicu pandemije i svakoga dana ''osvajamo'' nove crne rekorde po broju zaraženih, saopštili su iz Komisije za zdravstvo Demokratske partije socijalista.

Izvor: DPS Internet Tim

”Pitamo – da li je zbog toga izostala brza reakcija resorne ministarke na saznanje da pacijente danima liječi kovid pozitivna doktorka. Već sama činjenica da je Ministarstvo to saznalo iz medija, koje su alarmirali upućeni, jasno govori o tome da zdravstvene vlasti uopšte i ne pokušavaju da upravljaju epidemiološkom krizom”, ocijenili su iz DPS-a.

Kako su kazali, u najave iz Ministarstva zdravlja o sankcijama prema pojedincima i ustanovama ne vjeruju jer je ovo, kako kažu, najmanje treći slučaj da kovid pozitivni doktori liječe pacijente.

”Prvi se desio u OB Nikšić, kada je trebalo pregledati stranačkog aktivistu. Drugi slučaj se dogodio u Kliničkom centru Crne Gore. Iz Ministarstva zdravlja nikada nijesu negirali ove događaje, ali nijesu ni procesuirali odgovorne. Između ostalog, vjerovatno zato što bi hijerarhijski morali doći i do sebe. A to nije praksa ministarke. Uvijek do sada kriv je bio neko drugi”, dodaju iz DPS-a.

Oni su pozvali Ministarstvo zdravlja da, kao i u “slučaju Budva”, procesuira odgovorne i za prethodne slučajeve.

”Jer, ne postoji niti jedan razlog za različite aršine. I da reaguje na katastrofalni razvoj situacije sa rastom broja zaraženih. Podsjećamo da bi aktuelne, “revidirane” mjere, koje očito vode u propast, treba da važe još punih 7 dana. Valjda, dok se praznovanje nadležnih na miru završi. Do tada će i svi u Crnoj Gori biti pozitivni ili bliski kontakti pozitivnih. Jedino će, vjerovatno, nevakcinisanom premijeru fenomenu broj antitijela nastaviti da raste”, zaključili su u saopštenju.