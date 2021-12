Do kraja dana, najkasnije sjutra, biće poznato koji će dio duga Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) biti plaćen privatnim apotekama, kazao je pomoćnik direktora Fonda Vladimir Obradović, prenosi RTCG.

Tvrdi da će ukupan dug biti plaćen. Da li će to biti do kraja godine, kaže da o tome očekuju informaciju od Mininstarstva finansija i socijalnog staranja.

Obradović je u gostovanju na TVCG poručio da je dug Fonda za zdravstveno osiguranje prema apotekama nastao usljed velike potrošnje.

"U 2020. imamo rekordnu potrošnju. Ukupno na nivou Fonda zdravstvenog osigurana od 17 miliona eura koliko je plaćeno privatnim apotekama u ovoj godini planirani budžet je bio na tom nivou. Logika je bila da će usljed vakcina potrošna padati. Ono što se desilo je da je potrošnja drastično porasla mimo svih planiranih sredstava", kazao je Obradović, kako prenosi portal RTCG.

Komentarišući najave privatnih apoteka da će obustaviti izdavanje ljekova na recept, Obradović je kazao da bi to bilo suprotno dobroj praksi zdravstvenog sistema da na prvom mjestu budu pacijenti, "a ne naši lični interesi".

"Fond je u saradnji sa Ministarstvom finansija intenzivno pregovarao ptrethodnih dana i očekujemo u toku dana, najkasnije sjutra konačnu informaciju koliko će Ministarstvo da prenese sredstava Fondu kako bi uplatio dio duga u ovoj godini. Ono što je sigurno je da će čitav dug prema privatnim apotekama biti plaćen i ne postoji nikakva bojazan da neće biti plaćen. Da li će to biti do kraja godine, čekamo informaciju od Ministarstva finansija", kazao je Obradovć za RTCG.

Problem je, kako je kazao velika potrošnja koja je uslovila i veliku nabavku ljekova kod privatnih apoteka.

"Fond je to prepoznao već u junu i u avgustu i rasposao javni poziv gdje se broj apoteka koje su u ugovornom odnosu sa Fondom smanjio sa 1960 na 120. Time se postiglo da se tržište ravnomjerno rasporedilo, dio je prešao i kod državnog Montefarma i tako pritisak na finansije Fonda su smanjio. To neće dati očekivane rezultata u ovoj godini ali očekujemo da od naredne to da pune efekte. Prvi put je na taj način primijenjena evropska parksa u ugovaranju sa privatnim apotekama", kazao je Obradović za RTCG.

Dodaje da na dan 30.11. ove godine ukupan dug Fonda za zdravstveno osiguranje iznosi 43 miliona eura.

"Dug prema Montefarmu 24 miliona eura, prema privatnim apotekama 7,6 miliona, privatnim zdravstvenim ustanovama 3,7 miliona na bolovana odlazi 6 miliona i ostali iznos je na ostalim pozicijama", ocijenio je Obradović.

Napominje da Fond u 2021. godinu ušao sa dugom od 48,5 miliona eura, i istakao da je usljed privremenog finasiranja i velike potrošnje usljed pandemije Fond u prvoj polovini godine potrošio 60 odsto ukupnog budžeta.

Naglašava da je će u ovoj godini potrošnja ljekova iznositi blizu 100 miliona eura.

"U 2019. tu potrošnju imali smo na nivou od 50 miliona, što ukazuje na veliki poremećaj u našem zdravstvenom sistemu. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja formirana je komisija koja je uspjela da snizu cijenu ljekova za pet odsto, što je ogroman uspjeh i to se prvi put dešava u Crnoj Gori. Ministartsvo zdravlja je dva puta inoviralo listu ljekova kako bi i na taj način rasteretili budžet Fonda i snizili cijene", zaključio je Obradović za RTCG.