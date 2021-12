Ima dovoljno taktika za uštedu električne energije i u većini slučajeva odnose se na racionalniju upotrebu uređaja koji su veliki potrošači.

Tokom zime se računi za struju enormno uvećavaju zbog grijanja, a to važi i za one stanove koji imaju centralno grijanje, jer uvijek može doći do nekog kvara ili jednostavnog dogrivanja noću. Postoje načini da ipak i pored zimske sezone uštedite na električnoj energiji, ali je važno da znate par trikova.