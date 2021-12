Crna Gora je proglašena najboljom stranom destinacijom sa prirodnim pejzažom od strane specijalizovanog kineskog magazina za turizam i putovanja Travelling Scope, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tako se Crna Gora našla rame uz rame sa svjetskim turističkim destinacijama kao što su Dubai, Portugal, Švajcarska, Novi Zeland, Velika Britanija, Tahiti, Irska i Japan, pišu Vijesti.

Prestižna nagrada Traveling Scope - 5th Stars Avards, u kategoriji Najbolja strana destinacija sa prirodnim pejzažom, Crnoj Gori je dodijeljena na osnovu glasova čitalaca, ali i glavnih urednika časopisa i drugih turističkih eksperata iz Kine, navode Vijesti.

Travelling Scope je profesionalni turistički časopis osnovan 1980. godine. U Kini se distribuira u preko 700.000 primjeraka, a čitaoce upoznaje sa turističkim destinacijama širom svijeta kroz izuzetan turistički sadržaj i fotografije.

Nagrada predstavlja dodatnu potvrdu da Crna Gora postaje sve više prepoznatljivija turistička destinacija na dalekom tržištu NR Kine.

"Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u partnerstvu sa Turističkom organizacijom Srbije u kontinuitetu putem on-line kanala realizuje promociju Crne Gore kao turističke destinacije u Kini, pod sloganom Wild Soul of Europe – Slow Adventure. Kineskim turistima na listi omiljenih destinacija u Crnoj Gori su su Kotor, Podgorica i Budva, a među najposjećenijim turističkim lokalitetima su Most na Đurđevića Tari, Bokokotorski zaliv i Sveti Stefan", zaključuje se u saopštenju TO Crne Gore.