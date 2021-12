U Crnoj Gori jutros je najviše snijega na Žabljaku, 64 centimetra, objavljeno je na sajtu Zavoda hidrometeorologiju i seizmologiju.

U Rožajama je 20 centimetara snijega, Kolašinu 18, Gusinju 17, Plavu i Pljevljima po 15. U Šavniku je izmjereno devet centimetara snijega, Andrijevici osam i Plužinama dva centimtra.



Kada je riječ o vremenskim prilikama, danas nas očekuje promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3 do 12 stepeni.



U četvrtak prijepodne sunčani intervali, tokom dana naoblačenje, koje će ponegdje krajem dana i tokom noći usloviti slabe padavine, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru u jutarnjim satima, umjeren do jak mraz, a po kotlinama moguća magla ili povećana niska oblačnost. Krajem dana se očekuje jačanje južnog vjetra, prvenstveno na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura vazduha od -11 do 3, najviša dnevna od -2 do 12 stepeni.



Prema najavama meteorologa, u petak i subotu će biti pretežno oblačno, ali uglavnom bez padavina. Od 26. do 29. decembra očekuju nas nestabilne vremenske prilike sa kišom, pljuskovima, na sjeveru kiša, susnježica i snijeg. U novogodišnjoj noći ne očekuju sa padavine.