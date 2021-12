Direktor Instituta za javno zdravlje dr Igor Galić kazao je u Jutarnjem programu RTCG kako je nemoguće je da se na nekom vakcinalnom punktu nađe vakcina kojoj je istekao rok.

Izvor: Vlada Crne Gore

On je poručio da su sve vakcine bezbjedne, te da su umnogome ispunile namjenu, a to je spječavanje teških oblika obolijevanja i smrti, prenosi RTCG.

Govoreći o podatku da je 82 odsto preminulih u Crnoj Gori, a potpuno imunizovanih, bilo vakcinisano Sinofarmom, Galić podsjeća da je najveći dio populacije u Crnoj Goroj, odnosno 63 odsto vakcinisano uporavo Sinofarmom.

“Stanovišta smo da su ipak vakcina Sinofarm, kao i sve druge vakcine, odradila ono za šta su namijenjene, a to je da spriječe hospitalizacije, teške oblike i smrtne ishode. Sinofarm vakcija je i po preporuci proizvođača imala nešto manju efikasnost. Na početku Vuhanskog soja imala je 79,5 odsto efikasnost, za razliku od nekih drugih vakcina koje su štitile 95 odsto, pa i 96 odsto kao što su Fajzer i Moderna”, istakao je Galić, gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

Vakcine su, kako je kazao, ispunile umnogome ono za šta su namijenjene, a to je spječavanje teških oblika obolijevanja i smrti.

“Nijedna vakcina ne može 100 odsto da zaštiti nikoga, zbog toga i navodimo da je važno pridržavanje mjera i u kombinaciji sa vakcinama to je vrlo djelotvorno”, poručio je Galić.

U ovom trenutku, kako ističe, ne može se precizno reći, u kojoj mjeri i kako vakcine štite od novog Omikron soja.

U Crnoj Gori je kako navodi i dalje dominanstan Delta soj, a nije utvrđeno prisustvo Delta plus soja. Galić podsjeća da su za Delta soj vakcine efikasne.

“Za 10 do 15 dana znaćemo da li je u Crnoj Gori potvrđen Omikron soj”, izjavio je Galić za RTCG.

O produžunju roka vakcina

Rukovoditeljka Centra za odobravanje ljekova u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Gordana Boljević kazala je da je riječ o uobičajenoj proceduri po kojoj je važenje Fajzer vakcine produženo sa šest na devet mjeseci.

“Vakcina Fajzer je nakon registracije u EU prošla proces registracije i u Crnoj Gori”, navela je Boljević.

Tek od marta naredne godine će, kako kaže, proizvođač na bočici implementirati novi rok trajanja vakcine.

Kako je kazao Galić sam proizvođač je dostavio takve podatke. “Nemoguće je da na jednom vakcinalnom punktu dođe vakcina kojoj je istekao rok”, kazao je Galić.

On je naveo da su dokumentacija i stručna ekspertiza za vakcinu pokazale da su vakcine ispravne. Skladišenje, distribucija i hladni lanac su, kako navodi, na visokom nivou.

U tom smislu, navodi Galić, vakcine su potpuno bezbjedne.

“Mi trenutno imamo 132.947 Fajzerovih vakcina i za svaku seriju rok do kada traju. Dakle 46.422 vakcine ima rok trajanja do 31. januara 2022. godine, 15.155 doza do 31. marta 2022. godine, 33.930 doza do 30. aprila i 37.440 doza do 31. maja 2022.”, naveo je Galić za RTCG.

Kada je riječ o Sinofarm i Sinovak vakcinama njih, kako navodi Galić, imamo 328.000, od čega je 200.000 doza je sa rokom do 15. marta 2023. i 28.800 do 29. maja 2023, a 100.000 do jula 2024.

Sputnjik V vakcina imamo 35.000 doza, je sa rokom trajanja do 28. februara 2022, zaključio je Galić za RTCG.