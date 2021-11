Evo kakvo nas vrijeme očekuje za dane vikenda i početkom naredne nedjelje

U Crnoj Gori u subotu umjereno do potpuno oblačno i kišovito. U južnim i centralnim predjelima povremeno pljuskovi i grmljavina, očekuju se mjestimično intenzivnije padavine. Na sjeveru, očekuju se periodi suvog vremena, a u višim planiskim predjelima povremeno su mogući i susnježica i snijeg, u noćnim satima. Vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak do olujni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni.



U Podgorici pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 13 stepeni.



U nedjelju umjereno do potpuno oblačno sa kišom pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju obilnije padavine. Na sjeveru povremeno i susnježica i snijeg, naročito tokom noći. Vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak do olujni, krajem dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni.



Prema najavama meteorologa, početkom naredne nedjelje očekuje se osjetniji pad temperature.