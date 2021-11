Agencija utvrdila kršenje Zakona u slučaju dva poslanika DPS-a, ali i direktora podgoričke “Čistoće”.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću DPS-a Crne Gore

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je direktor podgoričke “Čistoće” Andrija Čađenović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer, između ostalog, nije prijavio kupovinu stana od 109 metara kvadratnih i tri automobila.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da Agenciji dostavi i u imovinskim kartonima sve prihode i imovinu, a za one koji to ne urade propisana je novčana kazna i do 2.000 eura. Na njega se odnosi i obaveza da Agenciji, kroz poseban izvještaj, prijavi svako uvećanje imovine preko 5.000 eura.

Agencija je slučaj pokenula na osnovu prijave Denisa Hota.

U slučaju više redovnih godišnjih imovinskih kartona, Agencija je utvrdila da direktor podgoričke “Čistoće” prijavio kupovinu stana od 109 metara kvadratnih i svoj automobila, dva automobila svoje supruge, kredit od 15.000 eura i sve akcije.

”Što se tiče neprijavljenih vozila ističe da nijedno nije na ime njegove supruge, već da su prodata za niske novčane iznose, pa zato i ne podliježu prijavljivanju i da za sve to postoji ovjerena dokumentacija kod Ministarstva unutrašnjih poslova”, navodi se u obrazloženju. Nema obrazloženja za stan i za automobila koji su njegovo vlaništvo.

Agencija je utvrdila i da je poslanica Demokratske partije socijalista Jovanka Laličić prekršila Zakon jer nije prijavila 100 eura koje je dobila od partije, kao ni trikomada oružja koja se vode na njenog supruga i dio imovine na Cetinju.

Laličić je istakla da je 100 eura dobila od DPS-a kao poklon za 8. mart i da nije znala da to mora da prijavi.

”U odnosu na oružje koje nije prijavljeno, a vodi se na ime supruga, imenovana je istakla da se radi o poklonu povodom 40 godina rada u službi MUP-a, te da je jedini razlog neprijavljivanja to što nije znala da se isto trebalo prijaviti”, navodi se u obrazloženju. Kada je u pitanju neprijavljena imovina na Cetinju, kazala je da je u pitanju omaška prilikom popunjavanja imovinskog kartona.

Agencija je utvrdila i da je njen kolega Abad Dizdarević prekršio Zakon, jer nije prijavio akcije koje posjeduju on i supruga, ali i vlasništvo nad bjelopoljskim “Dental artom”.

Poslanik DPS-a kazao je da nije znao da firmu treba prijaviti na ime supruge, a u odnosu na akcije kazao je da nije znao da ih posjeduje, ali da će ih ubuduće prijavljivati, kako prenose Vijesti.