Svjedok Goran Bojanić Maletić, svjedočio je danas u podgoričkom Višem sudu u nastavku suđenja okrivljenom Ratku Koljenšiću, koji se tereti za kriminalno udruživanje i teško ubistvo putem pomaganja Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO

Bojanić Maletić je svjedočio putem video linka iz Beograda, u kojem je doveden iz pančevačkog zatvora, navode Vijesti.

Naveo je da ne poznaje Luku Đurovića, Vladimira Jovanovića i Filipa Koraća, te da optuženog Koljenšića nikad nije vidio.

"Poznato mi je samo što je Miloš Vojinović govorio na sudu. Bojović je ubijen nekoliko dana nakon što sam ja izašao iz zatvora. Bio sam 24 sata pod policijskom obradom, nisam išao u Jagodinu po oružje, to je Vojinović lagao. Policajci su htjeli da svjedoče da nisam išao ali je tužilac to odbio. Vojinović je poznat da izmišlja priče i da laže. Dao je četiri ili pet različitih izjava. Oslobođen sam svega za šta me on optužio. Nisam dolazio ni u Crnu Goru", istakao je svjedok Bojanić Maletić.

"Vojinović je smišljao laži da bi sam sebe spasio zbog ubistva u Budvi. Ne može mu se vjerovat ni da je on ubio Vidakovića. On je rekao da mu je pucao u grudi, a sud mu je u Beogradu ukazao da je Vidaković ubijen s leđa", kazao je svjedok Bojanić Maletić.

Svjedok Miloš Delibašić je na prethodnom ročištu ispričao da je Miloš Vojinović lažno svjedočio i da on nikad nije njemu rekao da su mu Slobodan Šaranović i Ratko Koljenšić govorili kako spremaju ili kako su učestvovali u likvidaciji Bojovića.

Na narednom glavnom pretresu planirano je da svjedoči Marina Bojović, sestra stradalog Nikole Bojovića, naglašavaju Vijesti.

U optužnici se navodi da je okrivljeni Ratko Koljenšić u periodu od kraja aprila 2013., do 16. jula 2013. godine, na teritoriji Crne Gore i Republike Srbije, sa umišljajem, postao pripadnik organizovane kriminalne grupe, koju su organizovali Miloš Delibašić i sada pokojni Slobodan Šaranović, a čiji su pripadnici postavli Miloš Vojinović, Slaviša Novaković i Goran Maletić, ističu Vijesti.

Okrivljeni Ratko Koljenšić je u Beogradu i Budvi, s umišljajem pomogao drugome u izvršenju ubistva, tako što je zajedno sa Cvetanović Sašom, prihvatio ponudu sada pokojnog Slobodana Šaranovića, da za 30.000 eura, ubiju Nikolu Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića. U optužnici se navodi da je iznajmio stan u Beogradu, u kojem je boravio sa Cvetanovićem, te iznajmio automobil od renta kar agencije, a zatim zajedno pratili kretanje i ustaljene navike Nikole Bojovića.

U optužnici se navodi da je Cvetanović ubio Bojovića 29. aprila 2013. godine, nakon čega su zajedno se vratili u Crnu Goru, zaključuju Vijesti.