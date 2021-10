"Prostorija iz koje se prisluškivao kabinet glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića nije u Agenciji za nacionalnu bezbjednost."

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

To je juče na pres konferenciji za saopštio predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević, odgovarajući na pitanje novinara.

”Dobili smo podatke gdje je završavao taj materijal, dobili smo podatke iz koje prostorije je bilo to prisluškivanje. Jedino vam mogu reći da to nije rađeno u Agenciji za nacionalnu bezbjednost”, rekao je on na konferenciji organizovanoj povodom aktuelne bezbjednosne situacije u Crnoj Gori.

Odmah nakon toga, iz SDT-a saopštili su da je Knežević ugrozio postupke koji se vode pred tim tužilaštvom, iskoristio podatke koje je saznao na sjednici i prezentovao ih javnosti.

Naglasili su i da zbog toga Katnić u narednom periodu neće prisustvovati i učestvovati u radu sjednica skupštinskog tijela kojima predsjedava Knežević.

Lider Demokratske narodne partije (DNP) prethodno je poručio da Katnić, “koji sebe naziva glavnim spcijalnim tužiocem”, treba odmah da bude suspendovan i procesuiran, optuživši ga da čitavu aferu prisluškivanja u njegovom kabinetu pokušava da svede na zloupotrebu službenog položaja:

”Kako bi kroz njemu poznate rukavce udaljene i približene sumnje zaustavio nadležne organe, prevashodno tužilaštvo, da dođu do istine - ko su nalogodavci u takozvanoj aferi prisluškivanje”.

Poslanik Demokratskog fronta rekao je da ono što se dešava proteklih sedmica u Crnoj Gori ima sve elemente organizovane kriminalne grupe... čiji je jedan od članova Dejan Peruničić.

Knežević je ocijenio da je, ako je Peruničić za Katnića jedini osumnjičeni za navodnu zloupotrebu službenog položaja, jasno vam je da će se sve završiti sa šest mjeseci uslovne kazne ili čak možda i tri mjeseca nanogice.Ž

ŠPIJUNAŽA

Utvrdio je da to što se dešavalo prethodnih sedmice (prisluškivanje kancelarije glavnog specijalnog tužioca prim. aut) ima sve elemente krivičnog djela - špijunaža.

On je Pročitao i da je Krivičnim zakonikom kvalifikovano da će onaj ko tajne podatke ili dokumente saopšti, preda ili učini dostupnim stranoj državi, stranoj organizaciji ili licu koje im služi, kazniti zatvorom od tri do petnaest godina, a od pet do petnaest godina onaj ko za stranu državu ili organizaciju stvara obavještajnu službu u Crnoj Gori ili njom rukovodi.

Knežević je naglasio da smatra da su se u tim postupcima stekli svi elementi krivičnog djela špijunaža, a posebno člana 5, kojim je predviđeno da će sa najmanje deset godina zatvora kazniti onaj čijim su činjenjem nastupile teške posljedice za bezbjednost, ekonomsku ili vojnu moć zemlje.

”Smatram da je učinjena neprocijenjiva šteta, sa posljedicama za bezbjednost koju ćemo tek narednih dana i nedjelja da utvrđujemo”, rekao je on.

Dodao je da mu ono što su imali prilike da vide tokom sjednice Odbora, daje za pravo da je davno trebalo rasformirati ANB na čijem čelu je bio Peruničić.

”I da je davno trebalo ući u reforme zakona o tužilaštvu, na način da se to tužilaštvo ukine, formira novo, sa nekorumpiranim ljudima...koji neće praviti kalkulacije i kompromise sa kriminalcima ili ljudima blisko povezanim sa kriminalnim grupama, ugrožavajući Ustav i zakon ove države”.

KO JE KOGA SLUŠAO?

Knežević je kazao da sumnja da Katnić, načinom na koji je formriao predmet protiv Peruničića, pokušava da sakrije Duška Markovića ili Mila Đukanovića, ali i da sumnja da su transkripti prisluškivanih razgovora završavali kod kriminalaca i jednog broja visokih državnih funkconera.

On je naglasio je i da v.d. vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić treba da oduzme taj slučaj Katniću i SDT i lično rukovodi tom istragom.

Odgovarajući na pitanja novinara potvrdio je da su se tokom sjednice u takozvanoj gluvoj sobi pominjale i Srbija i Rusija:

”...Na kraju će vjerovatno ispasti da su (Eduard) Šišmakov i (Vladimir) Popov došli do tužilaštva i postavili bubice da prisluškuju Milivoja Katnića, a da je Dejan Peruničić prisluškivao prisluškuju li ga Šišmakov i Popov. Kad kažem Šišmakov i Popov karikiram, da ne bude zabune”, rekao je Knežević.

On je dodao i da je direktor ANB-a Dejan Vukšić na sjednici Odbora prvi put vidio snimke pronađene u prenosnom računaru stradalog Bulatovića, ali i da je Katnić iznio sumnju da ga neko prisluškuje “jer stalno čuje sebe” kada razgovara preko telefona.