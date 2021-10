Crna Gora je, prema dokumentu Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), tranzitna zemlja za ilegalne duvanske proizvode, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO

Na toj listi, po podacima Sekretarijata SZO, osim Crne Gore su i zemlje kao što su Egipat, Sirija, Kolumbija, Grčka i Litvanija.

Dokument je objavio Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i moguće ga je naći na zvaničnom internet sajtu SZO. Kako se navodi, države se razlikuju u odnosu prema ilegalnoj trgovini duvanom - neke zemlje su izvor ilegalnih duvanskih proizvoda, neke su tranzit za ilegalne duvanske proizvode, dok su neke finalno odredište za švercovani duvan, navodi RTCG.

"U nekim slučajevima, određena država može biti u nekoliko ovih kategorija ili se može promijeniti vremenom iz jedne kategorije u drugu. Na osnovu informacija prikupljenih od međunarodnih agencija ili istraživačkih novinara, zemlje se mogu klasifikovati kao zemlje izvora, tranzita, kao tranzitne destinacije i odredišta ilegalnih duvanskih proizvoda", navodi se u dokumentu Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije.

U kategoriji glavnih tranzitnih zemalja su Egipat, Tunis, Alžir, Libija, Mali, Niger, Gvineja, Nigerija, Sirija, Malezija, Indija, Kambodža, Indonezija, Vijetnam, Argentina, Čile, Peru, Bolivija, Kolumbija, Venecuela, Poljska, Litvanija, Grčka, Crna Gora, Turska i Bugarska.

"Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima postala je sveprisutan problem, dopirući do svih krajeva zemaljske kugle. To ugrožava zdravlje stanovništva, uzrokujući čak šest miliona smrtnih slučajeva godišnje, uz to i podstiče kriminal i smanjenje poreskih prihoda", istaknuto je u dokumentu koji je objavio Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore krajem jula ove godine usvojila je odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda u okviru Slobodne zone „Luka Bar“, čime je, kako su kazali tada iz crnogorske vlade, konačno zadan snažan udarac organizovanim kriminalnim grupama koje su decenijama organizovale šverc preko te luke.

Crna Gora je potpisinica SZO Okvirne konvencije za kontrolu duvana od 2006. godine i Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima od 2017.godine, zaključuje RTCG.