Nepun mjesec nakon što je pod političkim pritiskom podnijela ostavku na funkiciju, Medenica je tu sutkinju, inače svoju kumu, zvala zbog spora između firme “Carine” i Opštine Plužine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica više puta tražila je od sutkinje Hasnije Simonović da donosi odluke kakve njoj odgovaraju, ali je ova odbijala govoreći da su ti slučajevi već završeni, pišu Vijesti.

Njih dvije prepisku o tome vodile su preko aplikacije Telegram.

Nepun mjesec nakon što je pod političkim pritiskom podnijela ostavku na funkiciju, Medenica je tu sutkinju, inače svoju kumu, zvala zbog spora između firme “Carine” i Opštine Plužine.

Vlasnik kompanije Carine je Čedomir Popović, sa kojim je Medenica takođe u kumovskim odnosima.

Zbog upi­sa pra­va svo­ji­ne nad ze­mlji­štem, ko­je je vi­še od po­lo­vi­ne ob­ra­di­vo u Pi­vi, op­šti­na Plu­ži­ne je pro­tiv njegove kompanije godinama vodila spor, ali su sve odluke donijete u njihovu korist po­ni­šte­ne 2009. go­di­ne ka­da je do­ne­sen Za­kon o svo­jin­sko-prav­nim od­no­si­ma, ko­jim je pra­vo ko­ri­šće­nja pre­šlo u pra­vo svo­ji­ne.

Nakon toga Op­šti­na je od Po­po­vi­ća tra­ži­la na­pla­tu po­re­za na ne­po­kret­no­sti, od ta­da pa do po­čet­ka 2012. go­di­ne, ka­da je u po­ljo­pri­vred­no pred­u­ze­će uve­den ste­čaj.

“Ne mogu te uhvatiti za jedan predmet, a kako ti radiš ko sumanuta da ne zakasnim. Neki porez za Pišče. Opština Plužine i ‘Carine’”, poslala je Medenica sutkinji Vrhovnog suda 20. januara 2021. godine.

Sutkinja Simonović odgovorila joj je da su ga već završili i da je predat pisarnici, ali Medenica tada tvrdi da je procjenitelj “naduvao” vrijednost...

“Auuuuu kako ugrabi. To je nekakav procjenitelj kojeg je angažovala Opština i naduvali vrijednost. Postoji ranija odluka Upravnog kontra od ove koja se sada ispitivala. Ima i kupoprodajni ugovor na nekoliko centi i to u vremenu procjene. Pi kako mi to ugrabi”, napisala joj je Medenica.

Od sutkinje dobija obrazloženje da je na to zemljište podignut kredit od 2,5 miliona dolara. Tada joj piše i zbog čega je bila efikasna, ali i da nijesu mogli ništa učiniti kako bi ukinuli tu odluku:

“Nijesam imala kompletiranih predmeta, samo 4, pa sam morala (u predmetu postoji ugovor o kreditu na 2.500.000 $, pa je vršena procjena dijela imovine, čija je tržišna vrijednost približna onoj koju je Uprava lik. prihoda našla i nije sve poljoprivredno zemljište, kako je navedeno u knjigovodstvu, već ima dosta građevinskog, šumskog i ostalog zemljišta, po katastru, koje vrijedi mnogo više (nije se moglo, kod nas, ništa uraditi u smislu ukidanja)”, prenose Vijesti.

“To je, što je”, konstatuje Medenica.

Kredit od 2,5 miliona dolara, koji je Simonović tada pomenula, preduzeće “Agro Carine doo” iz Podgorice dobilo je za proširenje farme ovaca, proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i povezivanje poljoprivrede i turizma na Pišču i Pivi.

Prema zvaničnim podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, ta kompanija obrisana je 20. jula 2017. godine, a njen osnivač bila je kompanija “Carine Podgorica”, Čedomira Popovića.

“Vijesti” su ranije objavile da je prema podacima iz bilansa za 2016. godinu, kompanija “Agro Carine” uložila 66.685 eura u osnovna sredstva, dok je 2.109.395 eura oročila, jer se nalaze na poziciji kraktoročni finansijski plasmani.

Nakon hapšenja Medenice, u maju 2022. godine, Popović je “Vijestima” kazao da nema podatak da tu sutkinju Specijalno državno tužilaštvo istražuje i zbog sudskih predmeta, a u kojima je jedna od strana bila njegova kompanija.

Tada je kazao i da je njihova firma imala nekoliko sporova pred crnogorskim sudovima, da nikada nijesu na bilo kakav način uticali na odluke:

“A samo u protekle dvije godine Vrhovni sud je presudio u nekoliko sporova, nakon kojih su ‘Carine’ isplatile gotovo 400.000 eura”, kazao je Popović tada, pišu Vijesti.

Tri mjeseca nakon što je pitala za taj predmet, Medenica sutkinji 23. aprila šalje urgenciju za još jedan predmet, uz poruku: “Ovo su mi poslali iz HN, znaš ko...”

Kuma joj tada odgovara da će provjeriti, ali da je sudeći po broju predmeta to završeno: “Isto kao i ostale majke”.

“To je predmet Vesne Vučković, mislim da smo ga, juče (posto je ukinut od strane Ustavnog suda) izvijećali i čini mi se da smo ga ukinuli i vratili Upravnom sudu na ponovno odlučivanje. Ovo provjeri, jer smo ‘vagali’ šta ćemo, pa je bilo da potvrdimo i pojačamo razloge ili da ukinemo, mislim da smo ga na kraju ukinuli”, odgovara joj Simonović nakon sat.

Medenica joj šalje poruku da je zvala Vesnu, ali da joj se ne javlja.

Nakon desetak minuta ona dobija poruku od sutkinje Simonović:

“Predmet Už 3/21 je sad i ukinuli smo ga, sad mi Vesna kaže”...

Iz sudskih spisa u koje su “Vijesti” imale uvid proizilazi da je odluka u tom predmetu donijeta dan ranije.

Vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Stanka Vučinić, a u kom su bile sutkinje Simonović i Vukčević, tada je usvojilo zahtjev za ispitivanje sudske odluke, ukinulo presudu Upravnog suda i predmet im vratilo na ponovni postupak i odlučivanje.

U tom slučaju Novljanka J. V. vodila je spor sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, jer su odbili njenu žalbu izjavljenu protiv rješenja Centra za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi kojim je odbijen njen zahtjev za priznavanje prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.