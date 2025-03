U ponovljenom postupku pred Višim sudom u Podgorici Marjan Vujačić u parilu 2024. osuđen je na ukupno 20 godina robije za ubistvo Veselina Kalezića i Mila Ilić.

"Danas je pred Apelacionim sudom u Podgorici održana sjednica suda drugog stepena povodom izjavljenih žalbi Specijalnog državnog tužilaštva i odbrane protiv presude kojom je Marjan Vujačić oglašen krivim i osuđen za dva krivična djela ubistvo i dva krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, dok je oslobođen optužbe za krivično djelo stvaranje kriminalne oprganizacije i nije prihvaćena pravna kvalifikacija SDT-a da je izvršio dva krivična djela teško ubistvo, već dva krivična djela obično ubistvo", kazao je u izjavi za portal Dan advokat Damir Lekić.



"Ja sam izjavio žalbu iz zakonskih razloga, budući da se prvenstveno kompletna optužnica i osuđujuća presuda baziraju na dva ključna dokaza i to na izuzetim video nadzorima sa sigurnosniuh kamera. Međutim, na tim snimcima se ne razaznaje, ne uočava, lik mog branjenika. Zbog takve činjenične situacije proveden je drugi dokaz - antropološko vještačenje. Međutim, vjštak u svom usmenom izjašnjenu nije mogao da opredjeli bilo kakvu specifičnost koja bi sa sigurnošću mogla da dovede do zaključka da je lice na snimcima moj branjenik. Nije mogao da nađe ni bilo kakvu specifičnost da je isključi, pa je onda očigledno da zbog linije lakšeg otpora ipak izveo zaključak da je to ipak on, bez ikakvog opredeljenja. Radi se o nepouzdanom vještačenju iz kakvog se ne mogu izvući bilo kakvi zaključci. A i sam vještak antropolog je istakao da se radi o dokazima koji imaju najmanju dokaznu vrijednost u smislu pouzdanosti, već se moraju uzimati u obzir sa ostalim dokazima, kojih vidimo ovdje nema jer se radio o video snimcima na kojima se ne razaznaje lik mog branjenika", istakao je Lekić.