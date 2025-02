Porodici je, istakla je ona, iz Doma starih saopšteno da je Spahić stradao u požaru koji je “izazvala zapaljena cigareta” u što oni ne vjeruju.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Petar Spahić (54) iz Nikšića 14. februara stradao je u Domu starih “Grabovac” u Risnu. Prema riječima njegove sestričine Branke Dragović, koja se obratila Portalu RTNK, bliži srodnici traže od policije i tužilaštva da u što kraćem roku rasvijetle taj događaj jer smatraju da je Spahić stradao pod, kako navode, sumnjivim okolnostima.

Spahić je, kazala je Dragović, bio deset godina u Domu “Grabovac”, bio je osoba sa invaliditetom (korisnik invalidskih kolica). Porodici je, istakla je ona, iz Doma starih saopšteno da je Spahić stradao u požaru koji je “izazvala zapaljena cigareta” u što oni ne vjeruju.

Iz Doma starih “Grabovac” su Portalu RTNK kazali da povodom navedenog slučaja ne žele da se izjašnjavaju.

Kako je portalu RTNK iz policije nezvanično pojašnjeno, preduzimaju se policijsko-tužilačke mjere i radnje na rasvjetljavanju tog događaja.

Spahićeva sestrična ističe da imaju razloga da sumnjaju u okolnosti pod kojim je on stradao.

“Te večeri kada su nam pozvali iz Doma rekli su nam da je izgorio, da se zapalio cigaretom. Nelogično nam je to njihovo objašnjenje jer kada smo preuzeli ujakovo tijelo bili smo zapanjeni, bukvalno je bilo ugljenisano do pasa”, rekla je Dragović.

Pita gdje je osoblje Doma koje je, kako ističe, zaduženo i plaćeno da vodi računa o korisnicima, posebno onim, poput Spahića, koji su korisnici nekog pomagala za osobe sa invaliditetom.

“Nevjerovatno je da nisu mogli da vide da neko gori u Domu, nema logike da kažu “zapalio se sam”. I da hoće neko da izvrši samoubistvo izvršiće ga na najlakši mogući način, a ne u mukama kako je moj ujak umro. Kako su nam kazali te večeri su ga vidjeli na nadzornim kamerama- sat sat i po je bio kroz hodnike,a potom, kažu, otišao je u toalet gdje se, opet ističem kažu, zadržao pola sata -45 minuta i da su onda vidjeli dim. Za svo to vrijeme osoblju ne pada na pamet da pogleda šta se dešava sa njim koji je u toaletu, kako kažu, do 45 minuta. Našli su ga kada se tijelo ugljenisalo i to “od cigarete”. Ne prihvatamo takvo objašnjenje”, rekla je Dragović.

Istakla je da je obdukcija izvršena, a da nalaz očekuju u narednih petnaest dana. Dragović je naglasila i da u Domu bliskim srodnicima nisu dozvolili da preuzme Spahićeve lične stvari, već da su “im ih oni donijeli u kesi“.