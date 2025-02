Oštećeni Savo Lipovina udaljen iz sudnice nakon što je ocijenio da je u pitanju “korumpiran slučaj”.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Suspendovani policajac Petar Lazović tvrdi da nije početkom 2020. godine mučio Sava Lipovinu, a isto su rekle i njegove kolege, takođe okrivljeni za zlostavljanje tog Cetinjanina, Neško Jaredić i Ivan Đoković.

Njih trojica krivicu su negirali u cetinjskom Osnovnom sudu, gdje pred sutkinjom Marijom Ćupić odgovaraju za zlostavljanje navodnog pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana.

Prema optužnici nikšićkog Osnovnog državnog tužilaštva, oni su Lipovinu zlostavljali u martu 2020. godine, nakon što je pretresena njegova kuća, a on lišen slobode zbog pranja novca.

“Nije tačno da sam učinio djelo za koje sam okrivljen, ne priznajem krivicu i ne prihvatam krivično pravnu odgovornost”, rekao je Petar Lazović u svojoj odbrani.

Dok je iznosio odbranu, oštećeni Lipovina dobacivao je “kavač”, nakon čega je opomenut da poštuje procesnu disciplnu i ne obraća se okrivljenom, prenose "Vijesti".

Međutim, kada je Lazović rekao da nikada nijesu maltretirali nikoga, Lipovina je nastavio:

“Nije tačno, vidi se kako ste poštovali državu, ne mogu ovo da slušam”, rekao je Lipovina.

Potom je tražio da se odgodi ročište, jer će da traži izuzeće predsjednika tog suda, zato što je odbijen njegov zahtjev da Ćupić ne postupa u tom predmetu.

Iz sudnice je udaljen nakon što je kazao da je “ovo korumpirani slučaj” u kojem je “presuda već donijeta”...

Lazović je kazao da neće odgovarati ni na čija, osim na pitanja svog branioca, što je i činio tvrdeći da on nije ni prevozio Lipovinu od Cetinja do Podgorice.

“Ne priznajem krivicu... Čitava ova optužnica je iskonstruisana i izmišljena. Ovo se nikada nije desilo, a jedini kontakt koji je bio sa ovdje oštećenim je bio prilikom pretresa njegove kuće, gdje smo bili prisutni Petar, ja i Ivan Đoković, gdje smo ga čuvali da ne bi pobjegao. Prije nego je završen pretres kolege su nam rekle da smo slobodni, tako da oštećeni nikad nije sjeo sa nama u vozilo, nije bio u prilici da sjedne sa nama, a tu je bio njegov advokat koji je vidio da sa nama nije ni komunicirao”, kazao je sutkinji drugookrivljeni Jaredić.

Pojasnio je da su tokom pretresa imali samo vizuelni kontakt sa Lipovinom, jer se taj Cetinjanin korektno ponašao i nije pokušavao da bježi.

Krivicu nije priznao ni Đoković, naglasivši da je sve laž što mu se stavija na teret i da je priča iskonstruisana kako bi ga suspendovali da bi postao lakša meta za likvidaciju.

“Ja i ne znam koje su radnje koje mi se stavijaju na teret, jedino što sam prisustvovao je pretres porodične kuće Sava Lipovine i to je to. Jedino još što mogu da kažem da je ovo iskonstruisana priča da bi nam se naškodilo. Motiv je jasan, po meni, da nas suspenduju kao policijske službenike i da bi konkretno ja bio lakša meta da sprovedu plan koji su imali, za koje već postoji suđenje, a mislim na organizovanu kriminalnu grupu kojoj pripada Lipovina Savo, a koja je planirala moju likvidaciju i radi čega se vodi suđenje pred Višim sudom u Podgorici”, kazao je on.

Sutkinji je rekao da je samohrani roditelj i da poslije ovoga ne zna kako da vozi svoje dijete u autu.

Suđenje je odgođeno na zahtjev oštećenog Lipovine, koji je tražio da svjedoči u prisustvu svog pravnog zastupnika, pišu "Vijesti".

Lipovina je ranije tvrdio da je mučen u martu 2020. godine, istog dana kada je i uhapšen zbog utaje poreza.

Rekao je da su tada policajci pretresli njegovu kuću na Cetinju, a da je među njima bio i Lazović: “Kojeg znam odranije i koji me je maltretirao čitavog života”..

Tvrdio je da su tada pored njega stajali Lazović i Đoković, te da mu je Lazović već tada prijetio: “U smislu, kada krenemo za Podgoricu vidjećeš koliko si mangup”, te da su ga nakon pretresa smjestili na zadnje sjedište BMW X5 tamne boje, da je Lazović sjeo pored njega, a da su u taj automobil ušli Đoković i još dva policajca.

“Svi su me psihički maltretirali, govorili da treba da svjedočim za njih, onako kako mi oni kažu, da će mi maltretirati sestru... Dok smo se vozili, policajac koji je sjedio pored mene me je dva puta udario pesnicom u predjelu stomaka, a takođe me je vozač udario dva puta... tako što se poluokrenuo i udario me dok sam ja sjedio na srednjem dijelu zadnjeg sjedišta. Na jednom dijelu puta, prije Podgorice, u mjestu Carev laz, vozač se zaustavio, skrenuo je da se vozilo ne vidi sa puta... Kada smo stali...svi službenici policije koji su bili u vozilu su me, nakon što su me izveli, udarali tako što su me svi šamarali po licu. Bila su mi stavljena sredstva za vezivanje kada sam uveden u ovo službeno vozilo. Otvorenom šakom su me svi policajci udarali svuda po tijelu, neko od njih me udario dva tri puta boksom u predjelu stomaka, tačnije, udario me je boksom u predjelu stomaka Lazović”.

Objasnio je da su ga na tom proširenju maltretirali nekih 10 do 15 minuta, dok nisu shvatili da neće pristati da svjedoči o nečemu o čemu, kako tvrdi, ne zna ništa.