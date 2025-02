Kako balans između zaštite djece i privatnosti pedofila ostaje ključno pitanje, rasprava o nadzoru i pravilima kretanja osuđenih osoba i dalje je u toku.

U Registru pedofila imenom i prezimenom upisane su 103 osobe, a njihovi podaci nijesu javno dostupni. Dok ministar pravde Bojan Božović ističe da će pristup podacima biti omogućen nadležnim institucijama, roditelji kritikuju tu odluku, smatrajući da se tako više štite počinioci nego djeca, navodi se u prilogu TVCG.

S jedne strane bolja zaštita djece, a s druge strah od stigmatizacije pedofila i njihovih porodica.

Tas na vagi prevagnuo je u korist ovih drugih kada su nadležni odlučili da Registar pedofila, u kom se nalaze 103 osobe, ne bude javan.

Ipak, ministar pravde Bojan Božović ističe da prstup podacima nije hermetički zatvoren.

“Prije svega se moraju obratiti one instance koje su zadužene za to: tužilaštvo, sud, institucije koje rade sa djecom. One su takođe u obavezi da se obrate Ministarstvu pravde zbog provjera lica koja treba da rade sa djecom. Ministarstvo pravde će dostaviti informacije da li se tražena lica nalaze u tom registru. Ukoliko se nalaze, to lice ne može raditi, naravno, i ta mogućnost je u potpunosti isključena”, kaže za TVCG Bojan Božović, ministar pravde.

Sjeverna Makedonija je izuzetak s javnim registrom, dok većina zemalja, uključujući i našu, zadržavaju sličnu praksu. Razloga je više, a rizik od greške jedan je od argumenata.

“Prije svega zaštita privatnosti, ne samo tih lica koje se nalaze u registru, već i njihovih porodica. Strah da može doći do stigmatizacije ukoliko on bude toliko otvoren da se neće samo odnositi na lica koja su u njemu, u tom registru, već i lica koja su na određeni način rodbinski, prijateljski ili nekako povezani sa tim licima”, kaže ministar.

Da država više misli na počinioce, nego na djecu, smatraju u Udruženju roditelji.

“Imate takvu situaciju da ne znate ko vam sve dolazi u kontakt sa djecom, ne znate ko sve može da im nanese neku vrstu povrede, vrlo teškog stresa”, navodi Kristina Mihailović, iz udruženja Roditelji.

S obzirom na to da država zna ko su te osobe, onda treba i da ih nadzire, poručuje Mihailovićeva.

Božović napominje i da rješenje o tajnosti podataka u Registru pedofila nije nepromjenjivo, te da se radi o trajnoj evidenciji koja se ne može brisati.